Protesta en Neuquén por Despidos Masivos

Los trabajadores tercerizados de Salud llevaban a cabo un corte de ruta en la provincia de Neuquén en el marco de una protesta en medio de suspensiones y despidos masivos que consideran que fueron “sin fundamentos”, a la vez que denunciaron “hostigamientos”.

“Estamos en una medida por suspensiones y despidos masivos. Hay una supervisora autora de esto. Hay hostigamientos y nos concentramos en el hospital a la vera de la ruta”, señaló Marisel, una trabajadora hospitalaria en diálogo con el programa “Todo se sabe”, Radio 7 97.7-Canal 7 de Neuquén

El corte se llevaba a cabo en Multitrocha (ex ruta) 22 y Anaya y la mujer indicó, además: “Esto no va a terminar acá, siguen con más despidos y sin fundamentos porque no tienen fundamentos”.

“No tenemos derecho a reclamar nuestro calzado, no tenemos derecho a reclamar nuestros insumos, a tener un lugar en el trabajo donde desayunamos, lo sacaron todo y ahora el despido que hacen masivo y la suspensión”, aseveró.

Finalmente, manifestó: “Somos mujeres y hombres de familia que lo único que hacen es trabajar. Hasta ahora tenemos 17 suspensiones que van a una mesa de conciliación y dos despidos”.