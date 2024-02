Milei Descarta Dolarización para 2024: "Los Tiempos No lo Permiten"

En una reveladora entrevista con el periodista Iván Schargrodsky para el newsletter "Off The Record" de Cenital, el Presidente de Argentina, Javier Milei, despejó las dudas sobre una inminente dolarización de la economía del país. Contrario a los rumores que circulaban, Milei afirmó que, aunque la libre competencia de monedas sigue siendo un pilar en su agenda económica, los plazos para implementar una dolarización en 2024 simplemente no son factibles.

Desde el avión que lo llevaba hacia Israel, donde refuerza lazos diplomáticos y muestra su apoyo al gobierno de Benjamin Netanyahu, Milei explicó que el proceso de saneamiento del Banco Central (BCRA) es el primer paso crítico antes de poder considerar cualquier forma de dolarización. Esta etapa inicial, según el Presidente, implica la creación de una banca resistente a corridas bancarias, que eventualmente allanaría el camino hacia un sistema de banca libre, permitiendo la liquidación del BCRA en cualquier moneda, preferiblemente en dólares.

Sin embargo, Milei también matizó cómo esta eventual dolarización afectaría la vida cotidiana de los argentinos, argumentando que no necesariamente se traduciría en una adopción unánime del dólar estadounidense como moneda de curso legal. En su visión, la economía podría operar con una diversidad de monedas basada en las necesidades específicas de diferentes sectores, como el petrolero, el gasífero y el agrícola, creando una canasta de monedas cuya composición sería determinada libremente por los individuos.

Pese a la claridad en su plan económico, el Presidente fue cauteloso al no precisar una fecha para la realización de estos objetivos. Subrayó que el ritmo actual de reformas y saneamientos del BCRA marca el tiempo, indicando que una completa adaptación al nuevo modelo financiero requeriría, como mínimo, un año más de trabajo, siempre dependiendo de la agilidad con la que se implementen los cambios.

En su visita a Israel, Milei no solo busca fortalecer relaciones internacionales sino también aprender de experiencias de dolarización exitosas, como la de Ecuador, pese a las críticas y desafíos que enfrentó dicho país en su momento. Con un enfoque firme en la estabilidad económica y la erradicación de la inflación, Milei cierra la entrevista reiterando su compromiso con un cambio económico profundo y sostenido, aunque reconoce que la dolarización no será una realidad inmediata para Argentina en 2024.