El FMI elogia progresos económicos en Argentina

El director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdes, ha destacado los "progresos impresionantes" logrados por la administración de Javier Milei en materia económica. Durante el Foro "La cooperación para un mundo sostenible", organizado por la International Economic Forum of the Americas, Valdes resaltó la implementación decidida de un plan de estabilización que ha permitido restaurar variables económicas clave. Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de mejorar la calidad del ajuste fiscal, enfatizando en la importancia de políticas efectivas y sostenibles para superar la herencia económica recibida. Aunque se vislumbra un panorama alentador, el camino hacia la recuperación total no será fácil, advierte Valdes.