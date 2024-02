Provincia: Impuesto inmobiliario: ya hubo más de 175 mil impresiones de boletas para aprovechar el descuento

Comenzado el calendario impositivo provincial, desde la administradora de impuestos del Gobierno de Santa Fe recuerdan que ingresando a www.santafe.gob.ar/api se puede realizar la impresión de boletas para el pago anual con descuentos del 35 %, la adhesión para el débito automático para el descuento del 15% en cada cuota o imprimir tu boleta de pago si aún no la recibiste.

Hasta este viernes se registraron en la web más de 175.000 impresiones de boletas del impuesto inmobiliario y cerca de 12.000 de patente automotor.

Además, desde API también recordaron los beneficios para los titulares de campos que lo exploten directamente para actividades agropecuarias. Para los mismos, tal como se detalló en la presentación de la Ley Tributaria 2024, quienes tengan campos de hasta 50 hectáreas no tendrán incremento.

Los propietarios que tengan entre 50 y 100 hectáreas afectadas directamente a la actividad agropecuaria, tendrán un descuento del 40 %. Mientras que los que tengan entre 100 y 200 hectáreas, el descuento será del 30%.

Es importante destacar que este beneficio no es excluyente de otro, como el pago anticipado anual, el cobro por débito automático o aquellos que se encuentren en emergencia y desastre agropecuario.

Para obtener el mismo deberán ingresar en bit.ly/Beneficio_Inmobiliario_Rural y completar el formulario correspondiente. Una vez completo deberá ser remitido al correo electrónico [email protected]

Hasta el viernes desde API se informó que fueron presentados más de 600 pedidos entre Santa Fe y Rosario.

Disminuir el impacto a los santafesinos

Desde el Gobierno provincial destacaron que, entendiendo la situación económica del país y aún con una recaudación provincial que sufrió una dura caída real por la combinación del efecto inflacionario (215,4% en el 2023) y las medidas electoralistas nacionales que afectaron drásticamente las arcas provinciales, se optó por un aumento general por debajo de la inflación y con numerosos beneficios impositivos para atenuar el impacto en el bolsillo de los santafesinos.

En el mismo contexto, se acordó sostener la estabilidad fiscal para las Pymes santafesinas y no incrementar la carga tributaria sobre las principales actividades productivas de la provincia como el sector agropecuario, la industria, el transporte y el comercio.

Crédito fiscal a comercios

La Ley Tributaria 2024 también contempla para aquellos comerciantes que cumplan en tiempo y forma con el pago del impuesto inmobiliario, la posibilidad de obtener un crédito fiscal equivalente al 25% del valor del pago, el cual podrá ser utilizado para el pago de ingresos brutos.

La administradora provincial de API, Daniela Bosco, destacó que “está iniciativa del Gobierno de Santa Fe es un beneficio que se otorga a quienes dan trabajo y producen en nuestras ciudades”.