Días atrás, cuando el Consejo de Fútbol aceleraba en la búsqueda de un volante de buen pie tras las llegadas frustradas de Éver Banega y Arturo Vidal, fue ofrecido otro jugador con experiencia europea y mundialista como Javier Pastore. Más allá de su talento y su sobrada trayectoria, Boca terminó desechando la posibilidad de sumarlo por dos cuestiones claras: su larga inactividad y su estado físico.

Hace ya varios años que las lesiones le vienen jugando una mala pasada al Flaco y no le permitieron exhibir su mejor versión futbolística ni competir en plenitud. En las últimas horas, habló a corazón abierto en una entrevista con Prime Video Sport France y dio detalles del dramático presente que vive por los problemas en su cadera.

Todo esto lo está afectando dentro y fuera de la cancha, por eso tomó la decisión de pasar por el quirófano: "Sinceramente, lo hago para tener una vida mejor y no tener más dolores". Y profundizó: "Siento dolor todos los días. También en la vida normal. Tengo que parar esto, no es agradable".

A sus 34 años, el cordobés no pierde la esperanza de volver a ajustarse los botines y jugar profesionalmente, aunque también es consciente de que, si la intervención no le quita los dolores, se encaminará al retiro: "Este verano tendré que ver cómo me siento, si puedo seguir jugando o no. Tomaré una decisión, por el momento estoy en stand-by".

De hecho, él mismo reconoció que ya se siente con un pie afuera de la cancha: "Sería un milagro si retomara, volver al fútbol sería un verdadero milagro. Ya se me ha ido un poco de la cabeza pero nunca se sabe".



Si bien sonó en el Xeneize, lo cierto es que Pastore quiere mejorar físicamente para poder defender, al menos por un rato, la camiseta de Talleres, el club de sus amores: "Uno siempre soñó con retirarse en Talleres, es lo que siempre soñé de chico. Eso lo va a decir el tiempo, pero mi deseo siempre está".