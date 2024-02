Gustavo Costas, tras la goleada de Racing ante Tigre: "El partido que hicieron los chicos fue bárbaro"

Racing goleó 3 a 0 a Tigre por la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional. Esta fue la primera victoria de la Academia desde el regreso de Gustavo Costas al banco de suplentes. El DT se mostró muy contento con el trabajo de sus jugadores, con la intensidad en la presión, aunque aclaró que todavía falta para que el equipo esté al 100% desde lo físico.

"Me voy muy contento porque logramos un triunfo muy importante que necesitábamos. El partido que hicieron los chicos fue bárbaro, muy intenso, como lo habíamos pedido. El partido pasado no se nos dio. Nos estamos conociendo, hay chicos que llegaron hace tres o cuatro días. Con el resto tuvimos 12 o 14 días para conocernos y ponernos bien fisicamente y todavía no lo están", señaló el entrenador. Además, destacó el trabajo de sus futbolistas y cómo revirtieron la imagen dejada frente a Unión en la primera jornada: "Corrieron todos, metieron y cuando tuvieron la pelota supieron jugar. Estoy muy contento. García Basso está hace cuatro o cinco días con nosotros y jugó un partido bárbaro. Sosa, si bien yo sabía que había jugado de central, lo hizo muy bien. Juanfer también. Si nosotros tenemos esa intensidad sabemos que le podemos sacar ventaja a los otros equipos por el plus que tienen los chicos".

Por otro lado, aclaró que la puesta a punto desde lo físico es uno de sus objetivos principales en esta primeras jornadas: "Lo importante para mí es ponerlos al 100% fisicamente. Hoy estamos en un 70%. Si nosotros queremos ser intensos y uno afloja, todo lo que trabajamos se nos va. Uno va cuidando a los jugadores". También destacó la importancia de tener un plantel largo para fomentar la competencia interna y para tener relevos en el caso de que haya lesiones o suspensiones: "Cuando armamos el plantel para este año no queríamos que pase lo que le pasó a Racing el año pasado. Queremos al menos dos por puesto que compitan entre ellos y si te lesionás juega el otro que va a hacer lo mismo. Hoy podemos acomodarnos. Tenemos muchos campeonatos y partidos seguidos. Van a jugar todos. Si jugamos cada tres días y queremos ser un equipo intenso hay que cambiar a cinco o seis, siempre le explico eso a los chicos".

Por último, Costas destacó cuáles fueron las diferencias con respecto al frustrado debut ante Unión de Santa Fe, que terminó con derrota 1 a 0 en el Cilindro: "Hoy presionamos arriba, el otro día íbamos a presionar y nos salía como nenes de escuela. Hoy hicieron un trabajo bárbaro. Todos dejaron todo. El otro día cuando dije que nos faltó actitud el problema soy yo. Si a los jugadores les falta algo adentro del campo de juego, el problema soy yo. Hoy los chicos demostraron. Fuimos un equipo más compacto, atacaron todos y defendieron todos. Los de arriba bajaban a recuperar la pelota". Y agregó: "El otro día con Unión habíamos hecho una línea de 3 que era mentirosa, porque jugaba Sosa por delante de los stoppers, no atrás como hizo hoy. Y no nos fue para nada bien.

Hoy Solari jugó mano a mano con Sánchez Miño y por momentos quedábamos con cuatro. Pero lo hicieron muy bien. Por eso felicito a los chicos, porque lo practicamos muy poco y no al 100%".