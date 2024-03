Tevez reveló que no se reconcilió con Retegui y valoró: "No cualquiera agarra a Independiente prendido fuego y le da una identidad"

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, remarcó el lunes a la noche en una entrevista con Clank! que no cualquier entrenador se hubiese animado a asumir en el Rojo cuando él lo hizo debido a que estaba peleando por no descender y reveló que nunca recompuso su relación con el extécnico de Las Leonas Carlos Retegui, quien lo iba a acompañar como ayudante en Rosario Central y finalmente no lo hizo.

El Apache, quien lleva 24 partidos en el conjunto de Avellaneda, se lamentó la derrota en la última fecha de la Copa de la Liga pasada por 3-2 ante Talleres que no le permitió avanzar a los duelos de eliminación directa: "Estamos construyendo en un pantano. El presidente elegido y el vice se fueron, a (Iván) Marcone y otros jugadores que hoy son referentes de este equipo antes en los partidos los puteaban. Nos salvamos del descenso ante Atlético Tucumán y quedamos afuera en la última fecha, sino íbamos a ser candidatos. Luego seguimos construyendo".

Además, remarcó cómo fue el último mercado de pases de la institución y se ilusionó con lo que viene: "No sabíamos qué presupuesto teníamos, por eso presentamos diferentes opciones. Les dije: 'Traigan lo que podamos'. Yo me acoplé al club. Desde que agarramos fuimos, junto a River y Racing, creo que los que más puntos sacamos. Entiendo al hincha de Independiente, pero estamos construyendo, no hay que volverse loco. Queremos ser campeones y clasificar a las copas, y sabemos que nos tenemos que hacer cargo de esta ilusión que le damos a la gente".

"Hoy estoy en un club grande como Independiente en el que hay que tomar decisiones y yo no tengo ni un año de experiencia. Les digo a los muchachos que tenemos una estabilidad y vamos construyendo. A veces jugamos mejor que otras, pero vamos mejorando. Somos el 16° equipo en cuanto al valor del plantel. En el fútbol argentino si ganás un partido sos Guardiola y si al siguiente perdés no sabés nada. Hay que mantener una línea de manejo", señaló Carlitos.

A su vez, sobre las críticas que pueda recibir, opinó: "Toda mi carrera duró la pregunta si era mediapunta o nueve. Yo creo que mediapunta. Y creo que ahora va a durar si hice el curso de entrenador o no, que claro que lo hice, sino no podría dirigir. También me persigue ser el negrito que salió del barrio y que no puede lograr lo que hizo como jugador, pero lo tomo con naturalidad".

Tevez reveló cómo quedó su relación con el Chapa Retegui

Después de la pelea que mantuvo con Retegui, a quien había calificado como un "cagón" y finalmente no se sumó al Canalla porque en ese momento se desempeñaba como Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Tevez remarcó: "Con el Chapa sigue todo igual, fue una traición y quedó así. Decidimos una cosa, yo lo esperé porque él me dijo que iba a arreglar su salida y luego me enteré por la televisión que no venía".

Además explicó cómo fue que rearmó su cuerpo técnico: "Tuve la mala suerte de pelearme con el Chapa cuando yo decido lo de Central y él después me dice que no. Ahí me dejó en gamba y nos peleamos porque tuve que salir a buscar al segundo y se agregó a Mario Pobersnik como ayudante, quien está hoy en día junto a mis dos hermanos como analistas. Diego, mi otro hermano, es el más pegado a los jugadores y Nico Chiesa, que está como segundo, tiene una formación europea".