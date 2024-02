Samuel Eto'o, investigado por la Federación Africana de Fútbol por su extenso historial de escándalos

Una vez más, la megaestrella que jugó en Barcelona, Real Madrid, Inter de Milan y Chelsea, Samuel Eto'o, vuelve al eje de la polémica por una investigación que abrió la Federación Africana de Fútbol debido al extenso historial de antecedentes escandalosos que lo ubica en la cornisa de su cargo como presidente del equivalente a la AFA de Camerún, su país natal, la Fecafoot.

En esta recopilación de incidentes que recabó el máximo ente continental detallados a continuación, se encuentran las acusaciones por arreglo de partidos, incitación a la violencia, amenazas físicas, abuso de poder y difusión de informaciones falsas.

The Athletic, el periódico estadounidense que divulgó esta novedad, afirma también que el vicepresidente de la Federación Camerunesa, Henry Njalla Quan Junior, envió un informe que compendia estos episodios a la FIFA, la cual no dio a conocer si abrió una investigación paralela o no.

Los escandalosos antecedentes de Samuel Eto'o

Supuestos arreglos de partidos en la liga local

El episodio más reciente fue revelado por el medio Camfoot, el cual sacó a la luz una conversación del Presidente de la Federación con su par de Victoria United, Valentine Gwain. En aquella charla, el ex Barcelona le habría asegurado explícitamente el arreglo de un encuentro: "Quedate tranquilo. Te damos los tres puntos y suspendemos al árbitro".

"Hay cosas que podemos hacer, pero tenés que ser muy discreto. No puedo llamarlos directamente, pero puedo trabajar con el presidente de los árbitros", le habría confiado Eto'o. Aquel triunfo le serviría al equipo mencionado para lograr su ansiado ascenso a la Elite One, la máxima categoría del país, en abril de 2023.

La grave denuncia de su hija

Erika Do Rosario Nieves, reconocida como tal en 2018, reclamó el pago de mantención, los gastos para sostener condiciones mínimas necesarias para vivir, por dos años de atraso, lo que acumulaba un total de casi 100 mil euros de pensión alimentaria. En caso de no cumplir con el pedido, Eto'o debería cumplir una pena de prisión efectiva.

La agresión a un youtuber en Catar 2022

El tetracampaeón de la Champions League le tiró una patada al argelino Saduni SM cuando se retiraba del Estadio 974 luego de la goleada 4-1 de Brasil sobre Corea del Sur por los octavos de final del último Mundial. Entre toda la gente que se le acercaba para pedirle una foto o un autógrafo, se enojó con uno de ellos y lo agredió a la altura del pecho porque le había preguntado por el arbitraje de un polémico partido en el que sus selecciones se habían enfrentado en las Eliminatorias de África y le habían anulado dos tantos al delantero Islam Slimani.

La condena en España por su deuda con Hacienda

Así como muchas otras estrellas se vieron inmersas en un escándalo con el fisco ibérico, Eto'o también lo sufrió. Por no contar con antecedentes penales, se vio inefectiva la sentencia que lo obligaba a estar 22 meses en prisión por fraude en casi cuatro millones de euros. Sin embargo, debió afrontar otras cuatro multas que ascendieron a la suma de 1.810.310 euros.