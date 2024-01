Pullaro: "Angustia que el Gobierno pretenda subordinarnos con la billetera"

Maximiliano Pullaro respondió al tweet del ministro de Economía Luis Caputo, en lo que entendió como un mensaje directo hacia su administración por no acompañar la suba de retenciones. “Me angustia que pretendan subordinarnos con la billetera”, planteó.

“El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”, planteó el titular de la cartera económica.

Y añadió luego: “Mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”.

En ese marco, Pullaro afirmó que las expresiones de Caputo lo “angustian” y entendió que las mismas eran para su administración “porque fuimos el principal Gobierno que se plantó ante un tema que entendíamos que era injusto para la provincia: retenciones a las exportaciones agropecuarias y retenciones a las exportaciones industriales”.

“Santa Fe es industria y campo. No voy a romper el contrato social de defender a la provincia bajo ningún concepto. Entonces, la verdad que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera, nosotros vamos a defender a la producción de la provincia de Santa Fe”, continuó.

De ese modo, concluyó: “Si Luis Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria porque lo que va a lograr es que se pierdan puestos de trabajo y que se pierda el crecimiento económico en el interior de Argentina”.