El curioso tuit de Elon Musk siguiendo el discurso de Javier Milei en Davos

El magnate y propietario de la red social X, Elon Musk, ha vuelto a ser noticia tras su reciente interacción en Twitter con el presidente argentino Javier Milei. Tras la presentación de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, Musk publicó un tuit acompañado de una imagen, en la que se observa a un hombre siguiendo atentamente el discurso del mandatario argentino en una computadora.

Este gesto de Musk ha generado diversas reacciones en la comunidad digital, incluyendo la del hijo del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su acuerdo con el posteo de Musk a través de una cita con el comentario: “No está equivocado”, acompañado de emoticonos de llamas.

Musk, conocido por su influencia en el mundo tecnológico y su riqueza destacada en los rankings de Forbes y Bloomberg, no es ajeno a expresar sus opiniones políticas y económicas en público. Esta no es la primera vez que muestra su afinidad por las ideas libertarias de Milei, ya que desde la asunción del presidente argentino ha seguido de cerca sus movimientos y discursos.

El interés de Musk en el discurso de Milei se evidencia también en su publicación de la alocución completa del presidente argentino, con traducción simultánea al inglés, tal como fue escuchada por muchos de los asistentes al Foro de Davos. En un tweet posterior, Musk describió el discurso como una "buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos".

La aprobación de Musk ha resonado no solo en los círculos de la Alt Right global, sino también en España, Latinoamérica y otras regiones, donde sus comentarios han sido ampliamente debatidos. Milei, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de agradecer el apoyo de Musk, respondiendo con un efusivo "muchas gracias...!!!" en Twitter.

Milei, en su intervención en Davos, destacó la importancia del capitalismo de libre mercado, el fracaso de los modelos colectivistas y defendió la libertad económica. Además, rechazó la noción de fallos de mercado y criticó el modelo neoclásico por abrir puertas al socialismo, posicionando su discurso como un fuerte argumento contra la intervención estatal y a favor de la autonomía individual.