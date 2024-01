Las conclusiones en Boca tras los amistosos: esquema, destacados y el juvenil que sorprendió

Luego de casi tres semanas de trabajo, Boca se acerca al fin de la pretemporada y comenzará la actividad oficial con Diego Martínez en el banco. Hay mucha expectativa por el estreno del flamante DT, pero a priori, tras los amistosos ante Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Buenos Aires, ya hay varias conclusiones sobre el equipo que está sacando él y su equipo de trabajo, y que visualizan lo que se vendrá desde el debut con Platense el 27 de enero.

Esquema. En primer lugar, en estos días lo que quedó claro es que Martínez llegó con un nuevo dibujo táctico que implica la vuelta del enganche. El 4-3-1-2 fue una constante en los compromisos y las prácticas. Ante el Pincha de Caseros, Vicente Taborda fue el elegido para el primer compromiso y Ezequiel Bullaude hizo lo propio en el otro.

“Noté un equipo con salida clara, posesión de pelota importante, se ve la mano de Diego pese a tener poco tiempo. Creo que va a ser un Boca más protagonista. Vi un 4-3-1-2 clarito", le dijo Walter Otta, DT de los de Caseros,tras el encuentro del miércoles a puertas cerradas.

Los destacados. En estos minutos no oficiales, el cuerpo técnico se llevó buenas impresiones de varios. En el podio, Miguel Merentiel, que cerró el 2023 como el goleador del equipo, sigue en un alto nivel y consideran que la está rompiendo. Lo ven ágil y bien con la pelota. También gustó Darío Benedetto, Frank Fabra (que no jugó en Salta) y Lucas Blondel, titular ante el Pincha ya que contra Gimnasia jugó Luis Advíncula y cara conocida del cuerpo técnico que lo tuvo en Tigre en un gran momento. Dato no menor: Martínez les pide mucho a los laterales que suban y sorprendan en ataque.

Las sorpresas. Hay que decir también que Martínez y su equipo están encantados con Aaron Anselmino -solo jugó este miércoles-. Al central de 18 años lo piensan como un polifuncional porque es muy veloz y les da la opción de ser primer zaguero, stopper, cinco y segundo central, una posición en la que tras la lesión de Marcos Rojo solo tienen a Nicolás Valentini (actualmente disputando el Preolímpico) como reemplazante natural. Igual lo llevarán de a poco.

En las prácticas, otro de los pibes que tuvo mucho rodaje fue el volante figura de la Reserva en 2023 Mauricio Benítez, de gran pegada, que se puede mover como mediocampista central o interno. También hubo conformidad respecto de Jabes Saralegui, Julián Ceballos, Iker Zufiaurre y Román Rodríguez, estos últimos dos que aparecieron en el once ante el Pincha.

Kevin Zenón. Para los próximos días restará saber el rol que tendrá el segundo refuerzo que llegó desde Unión. Al zurdo, que puede jugar por toda la banda izquierda, lo imaginan como la alternativa para el lugar que dejó Valentín Barco tras su partida. En principio tendrá que competir por el puesto y no tiene la titularidad asegurada.

Refuerzos. El cuerpo técnico quedó muy conforme con el plantel que tiene y no piensan que deben llegar muchas más caras nuevas. Para el DT, su cinco titular es Ezequiel Fernández, quien se sumará a mediados de febrero luego del Preolímpico. Si no está, todo indica que Jorman Campuzano lo reemplazará. Si apuntan a que llegue un extremo, porque consideran que no hay en el plantel otro jugador de las características de Exequiel Zeballos, quien aún tiene unos meses de recuperación por delante.

Posible once y dudas. Con esto, el panorama para el primer once titular empieza a escampar aunque quedan algunas dudas principalmente en el ataque. Martínez ha optado por dos puntas -a los que les pide movilidad constante- y, al menos, hay tres nombres en disputa: Edinson Cavani, que volverá este sábado ante Talleres, Miguel Merentiel y Luca Langoni. En el medio, sin Equi ni Cristian Medina, por ahora todo indica que Pol Fernández y Campuzano serán una fija, y resta definir sus acompañantes.

La probable formación de Boca para el debut oficial

Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Jorman Campuzano, Ezequiel Bullaude/Jabes Saralegui; Vicente Taborda; Edinson Cavani/Luca Langoni y Miguel Merentiel.