El presidente Javier Milei ha anunciado su mudanza a la Quinta de Olivos este lunes, abandonando el Hotel Libertador que ha sido su residencia durante los últimos dos meses y medio. La decisión de trasladarse a la residencia presidencial llega casi un mes después de su asunción, tras las extensas obras de remodelación llevadas a cabo en el lugar.

Sin embargo, el traslado no será completo, ya que la residencia aún no está preparada para albergar a los perros del mandatario. Milei explicó en una entrevista en Radio Mitre que sus mastines, de dimensiones excepcionales, no pueden mudarse aún. Uno de ellos, llamado Milton, alcanza los dos metros de altura en dos patas y supera los 100 kilos de peso.

"Mañana me instalo en Olivos. Ya me instalo en Olivos. Lo que pasa es que todavía no se pueden mudar mis hijitos porque sucede que los mastines son muy grandes", afirmó Milei.

El presidente explicó que la casa que podrían adaptar para sus perros no es lo suficientemente resistente y necesita refuerzos de paredes con materiales importados. Comprometido a no usar privilegios asociados a su posición, Milei aseguró que espera pacientemente en la cola para obtener los materiales necesarios y completar las adecuaciones.

Además, Milei anunció un cambio en su rutina, indicando que pasará la mayor parte de su tiempo en la Quinta de Olivos y se trasladará a la Casa Rosada solo para mantener dos reuniones de Gabinete por semana.

"No voy a usar el helicóptero y voy a trabajar en general en Olivos y voy a ir los martes y los jueves a la Rosada, que son los días que estamos teniendo reuniones de gabinete", destacó el mandatario.