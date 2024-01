Luciano Castro habló del acoso a la salida del teatro: “Me tocan el culo, me tiran besos en la boca"

En plena temporada en Mar del Plata con la obra El beso, Luciano Castro contó el acoso que vive cada vez que sale del teatro a saludar al público.

En una charla con Intrusos (América), el actor dio detalles de la incomodidad que vive al cierre de cada función de la pieza que coprotagoniza con Luciano Cáceres, Mercedes Funes y Jorgelina Aruzzi.

Entre las situaciones, Castro narró: “A mí me agarran la verg..., me tocan el cul..., las tet..., me tiran besos en la boca, pero todo tiene un límite”.