San Lorenzo vive días convulsionados tras el pedido de libertad de acción de Rafel Pérez, la inhibición en FIFA por un reclamo de Yeison Gordillo y los primeros movimientos en el mercado de pases. En ese contexto Marcelo Moretti, quien el martes asumió como nuevo presidente del Ciclón, habló de todo en diálogo con el programa de YouTube Manija Azulgrana.

"Sabíamos que había muchas inhibiciones por caer pero no sabíamos cuáles eran, por eso decíamos en campaña que teníamos una radiografía estimativa, pero no la exactitud de la gravedad. Pero hay que ponerle el pecho a la situación, no hay nada que con gestión y dinero no se pueda arreglar", destacó.

Sobre la situación que explotó ayer con el colombiano Gordillo, explicó: "Reclama un millón y medio de dólares. Ya estamos hablando con la gente de FIFA para ver cómo podemos levantar esto. También está lo del Torito Rodríguez (el reclamo de Tijuana por no abonar su ficha de compra) que puede caer en cualquier momento, está la diferencia con Rafa Pérez. No pagaron ni eso, la verdad es que el oficialismo que se fue hizo un desastre. Uno pensaba que las cuentas estaban equilibradas, pero la gestión era no pagar nada y tirar todo para adelante, dejaron el club desahuciado. Ahora van a estallar las bombas, pero le vamos a meter mucha gestión y lo vamos a dar vuelta, no tengo ninguna duda, le pido a la gente que acompañe".

En tanto, sobre el conflicto con Rafa Pérez, detalló: "El jugador intimó el 12 de diciembre por FIFA y por eso teníamos 15 días para solucionar la situación. Si lo hacía por AFA eran solo 48 horas. El 27 de diciembre teníamos todo el día para pagar y el mismo jugador ese día por la mañana, antes del pago, se consideró en libertad de acción por falta de pago, algo que todavía no podía hacer. Pagamos en tiempo y forma y la totalidad de lo que debíamos. Por eso es improcedente lo que hizo Pérez y esto reacaerá en una denuncia en FIFA y también si Junior hizo una firma de forma anticipada".



Bombazos por Batalla y Altamirano

Augusto Batalla y Facundo Altamirano son los dos arqueros que tuvo San Lorenzo hasta el cierre de la Copa de la Liga Profesional, pero ambos estaban a préstamo y debían volver a sus equipos, River y Banfield, respectivamente. Rubén Insua pidió por su continuidad para el 2024, pero hoy parecen muy complicadas.

"A Batalla le hicimos una oferta que era mejor que la del Granada, lo habló Ortigoza. Ahora si Batalla quiere ir al Granada es un tema de él", destacó Moretti.

Sobre Altamirano, explicó: "Su representante es el mismo que nos inhibió por Gordillo, por eso estamos tomando una decisión política de qué es lo que vamos a hacer. Si no es ninguno de los dos ya tenemos un arquero de primera línea para que venga, nadie estará por encima del escudo".



"Acá hay que respetar a la institución, hay gente que ha aprovechado la situación. El que quiera estar será bienvenido y vestirá una de las camisetas más importantes del mundo y el contrato que firmemos se lo vamos a cumplir", finalizó.

Los otros nombres que busca San Lorenzo en el mercado de pases



Moretti, además, se refirió a los jugadores que busca el Ciclón. Afirmó que el uruguayo Santiago Viera está cerrado, avisó que es muy probable que llegue el colombiano Jhohan Romaña y admitió haber hecho ofertas, que están en curso, por Cristian Tarragona, Santiago Solari, Agustín Palavecino y Eric Remedi.

Además, destacó que se rechazó una oferta de seis millones (dos a pagar ahora y cuatro en cuotas) desde Rusia por Adam Bareiro, que renovarán Gastón Campi y Manuel Insaurralde y le bajó el pulgar al posible arribo de Cristian Lema.