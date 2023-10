Avanza el crecimiento de Villa Cañas con nuevas viviendas y servicios

"Es un placer estar visitando este lugar una vez más. Hemos seguido de cerca la evolución de este proyecto, que no solo es exitoso, sino que representa un hito en la expansión de Villa Cañas", dijo.

El proyecto en cuestión es un programa destinado a la construcción de viviendas propias. Actualmente, se encuentra en su tercera etapa de desarrollo, que abarca las áreas de cuatro hectáreas con 98 lotes. En fases anteriores, se sortearon 90 lotes, y ahora se están completando las infraestructuras necesarias para que las nuevas familias puedan asentarse de manera cómoda.

La inversión en este nuevo barrio incluye la instalación de servicios esenciales, como agua, electricidad y cloacas. Gizzi destacó que se construyó una planta elevadora de cloacas para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema. "Esta planta elevadora está diseñada para atender no solo a este barrio, sino también para futuros lotes que puedan desarrollarse en la zona, lo que representa una inversión significativa en el futuro de la ciudad ", explicó.

Con respecto a la red eléctrica, se ha instalado una línea de media tensión, que está siendo seguida por una línea de baja tensión con cableado pesado, lo que permite a las familias que ya cuentan con viviendas en la zona tener acceso a la electricidad. El Intendente también mencionó mejoras en iluminación con luces LED en las columnas de las calles.

Uno de los aspectos más esperados es la finalización del sistema de cloacas. Aunque se espera que esté operativo a corto plazo, se ha experimentado un retraso debido a problemas con las bombas que se utilizan en el sistema. Sin embargo, afirmó a Sonic que se espera que el problema se resuelva en las próximas semanas, permitiendo a las familias mudarse a sus nuevas viviendas

Norberto aprovechó la ocasión para adelantar futuros proyectos. "No nos detendremos en estas 10 manzanas, que ya tienen 90 lotes. Tenemos 45 lotes más disponibles para sortear, y estamos trabajando en un plan de vivienda a través de una permuta con terrenos municipales de alto valor o un llamado a licitación para vender estos terrenos y reinvertir en Sección Quinta para nuevos desarrollos", anunció.

El compromiso del municipio de Villa Cañas es proporcionar oportunidades de vivienda a las familias jóvenes y a quienes buscan establecerse en esta próspera comunidad. El desarrollo de esta nueva zona y los futuros proyectos prometen un futuro brillante para los Cañaseños y sus residentes.