Una mujer denunció Mala Praxis: Le Operaron la Rodilla que tenía Sana

Dorcas Bressán fue víctima de mala praxis en una operación. Tenía una cirugía programada por rotura de ligamentos en su rodilla izquierda, pero a la hora de operarse, le intervinieron la derecha. La psicóloga manifestó: “Esto empezó el año pasado. En febrero me fui al sur a hacer ciclismo de altura, me caí en camino de ripio, responsabilidad mía, y me corté los ligamentos anteriores y cruzados posteriores”.

Luego reveló: “En Bariloche me hicieron un mal diagnóstico. Cuando vuelvo empiezo a deambular. La rehabilitación y vi que no iba ni para atrás ni para adelante porque seguía rengueando. Entonces voy a hacer una consulta al médico Sebastián Serrano, como mi obra social no tiene convenio con ese hospital pagué la consulta. Le llevé mi resonancia y ahí me hace el examen clínico y me comparó las rodillas. Luego me atendió dos veces en el Centro Médico Las Vertientes frente a la Plaza Pringles “.

En este contexto, sostuvo: “Luego de los exámenes me dijo que había que operar la rodilla para poder volver a mi vida normal. Siempre hice gimnasia y me encanta caminar. Yo iba muy contenta a operarme porque recuperaba mi vida. Hasta ahí había perdido un poco de autonomía”.

“Yo realmente escuchaba todo lo que me pedía y dije al fin voy a poder recuperar mi andar como era antes. Voy el 5 de agosto a operarme, me presenté, espero a que me llaman y yo me iba feliz porque me había dicho ‘yo te opero y tráete muletas porque te vas a ir en muletas, después empezás rehabilitación y vas a caminar como antes'”, comentó.

“Me llevaron al quirófano y vuelvo casi despierta del todo a mi habitación. Viene el enfermero y me siempre se dirigía a mi pierna derecha. Entonces le dije que se estaba equivocando porque mi pierna afectada es la izquierda y me hacés alusión a la derecha a lo que me contesta ‘no señora, le operaron la derecha’. Allí corrió la sábana y me encuentro con mi pierna sana la venda elástica, un drenaje y el inmovilizaron y le grité ‘se equivocaron'”.

“Ese día me dijo que no sabía, literal, no hay ninguna interpretación. Me dijo que tenía un poco el ligamento deteriorado, pero de deteriorado a cortado hay una diferencia. Esta mala praxis está impregnada de violencia en médica, porque violan un montón de leyes que están garantizadas en la Constitución”, manifestó Bressán.