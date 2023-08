Comunicado de la Liga Venadense de Fútbol

“Se resuelve postergar los partidos de 1° División “A”, a la espera de la resolución de la Secretaría de Seguridad Deportiva de la Provincia de Santa Fe.



Sportivo Rivadavia VS J. Newbery VT; Sp. Sarmiento VS Unión y Cultura; Juventud Unida VS Juventud Pueyrredón se reprogramarán para los días Sábado 19, Domingo 20 o Lunes 21 de Agosto de 2023.



El resto de los encuentros de la 1° División “A” se disputarán de acuerdo a la programación ya establecida el próximo sábado 12 de agosto.



Estos clubes que juegan el sábado 12 de agosto, los mismos no jugarán el fin de semana el fin de semana del 19 al 21 de Agosto de 2023. Se programará “Fecha Oficial” para esta división el Miércoles 23 de Agosto de 2023.