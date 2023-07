"Con Argentina no te metas pelotudo": Emiliano Grillo le respondió a un inglés que se burló de Malvinas

El golfista argentino Emiliano Grillo respondió enérgicamente a un comentario despectivo de un británico sobre el hundimiento del crucero General Belgrano en la guerra de Malvinas.

Durante un contexto de disputa en el primer día de competencia con el norirlandés Rory McIlroy, el británico se burló del desempeño de Grillo comparándolo con el hundimiento del crucero argentino en la guerra.

Emiliano Grillo, visiblemente enojado por el comentario ofensivo, no dudó en responder sin rodeos: "Viendo lo idiota que sos, me encantaría preguntarle a tu mamá cuantas veces te dejó caer a propósito. CON ARGENTINA NO TE METAS PELOTUDO".

Con esta contundente respuesta, Grillo dejó en claro su orgullo y defensa por su país, rechazando cualquier comentario despectivo y mostrando su indignación ante la falta de respeto hacia un tema delicado de la historia argentina.