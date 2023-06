Una batalla política en ascenso: ¿Qué depara el futuro de Santa Fe?

El escenario político en Santa Fe se ha convertido en un campo de batalla, en el que los ataques y las acusaciones se intensifican cada día. La senadora Carolina Losada y su rival interno, Maximiliano Pullaro, parecen estar inmersos en una contienda sin fin, mientras que una figura influyente como Lilita Carrió ha irrumpido en escena, arrojando nuevas acusaciones y revelaciones.

Carrió ha denunciado los supuestos vínculos del ex ministro de Seguridad con un comisario condenado por narcotráfico. Además, ha arremetido contra los senadores provinciales que han protegido a Armando Traferri en relación con la megacausa del juego clandestino en Santa Fe, la cual tuvo como consecuencia la destitución de dos fiscales en Rosario. Carrió no solo busca justicia, sino que también exige que sean citados a declarar el ex gobernador Antonio Bonfatti y el actual mandatario Omar Perotti.

La estrategia de Carrió parece ser un intento de llamar la atención, tras meses de sentirse relegada y ninguneada en la búsqueda de un lugar prominente para su discípula santafesina, Lucila Lehmann. Incluso ha recurrido a la incorporación de un empresario con el apellido Maradona como precandidato a gobernador, con el objetivo de generar impacto. Sin embargo, mientras ella lucha por mantenerse relevante, los peronistas observan sin interrumpir la división que parece estar erosionando la coalición Unidos por el Cambio en Santa Fe.

La brecha abierta entre los partidos políticos amenaza con poner en peligro la candidatura de Mónica Fein, proveniente del socialismo, quien siempre ha abogado por escapar de la polarización política. Paradójicamente, al buscar alejarse del peronismo, Fein y su partido ahora se encuentran atrapados en un estrecho pasillo, rodeados de ambiciones personales y asesores convencidos de que todo vale en una campaña electoral.

Ante este panorama, la ex intendenta de Rosario se ha visto obligada a elevar el tono de su discurso para no desaparecer en medio del caos. Su propuesta de un debate público entre Losada y Pullaro difícilmente encuentre eco, pero refleja su determinación por mantener viva la discusión política en un ambiente transparente y democrático. Nadie podría haber imaginado una escalada tan vertiginosa antes de las elecciones primarias, en las que el sector ya se sentía victorioso desde el inicio.

En contraste, Marcelo Lewandowski, un referente peronista que busca afianzarse en territorios donde su partido tiene menos arraigo, acelera hacia el norte. Confía en la influencia de su vicepresidenta, Silvina Frana, tanto en Santa Fe como en las regiones del norte, y busca el respaldo de los jefes comunales e intendentes, quienes han sido la columna vertebral de un arduo acuerdo con el gobernador Perotti.

Por otro lado, Marcos Cleri ha profundizado en su campaña y esta semana ha sumado dos figuras prominentes a su equipo: los intendentes Roly Santacrocce de Funes y Carlos De Grandis de Puerto General San Martín. Entre los cuatro precandidatos peronistas (Leandro Busatto y Eduardo Toniolli, además de los mencionados), si bien no hay un club de amigos, sí existen pautas y límites que ninguno está dispuesto a traspasar. Aunque algunas diferencias han comenzado a notarse en los últimos días, no se han presentado acciones salvajes que puedan obstaculizar el objetivo de unirse bajo el lema "Avancemos Juntos", elegido por el peronismo para esta contienda.

En definitiva, Santa Fe se encuentra en medio de una batalla política en la que los intereses personales y las acusaciones se entrelazan. El futuro de la región dependerá de la capacidad de los actores políticos para superar sus diferencias y trabajar en conjunto por el bienestar de sus ciudadanos. La transparencia y la ética deben ser los pilares fundamentales en la búsqueda de un futuro más próspero y justo para Santa Fe.