Ex empleada de Wanda Nara e Icardi revela secretos y denuncia falta de pagos

En un nuevo episodio de controversias que rodean a Wanda Nara y Mauro Icardi, una ex empleada del famoso matrimonio decidió contar su versión de los hechos. Analía Alvarado, quien trabajó para ellos durante su estancia en Italia, relató en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM) las difíciles experiencias que vivió bajo sus órdenes.

Según Alvarado, su paso por la casa de los mediáticos estuvo marcado por "malos tratos, deudas salariales y situaciones incómodas". En un audio que fue difundido en el programa, denunció que le deben varios meses de sueldo y que incluso evitaban responder a sus intentos de cobro.

"Es una vergüenza, no me han pagado nada de lo que me deben. Se pelean por herencias, pero no tienen para cumplir con quienes trabajamos para ellos", aseguró la ex empleada en el material.

Alvarado también reveló que durante las recientes fiestas de fin de año, estuvo cerca de reencontrarse con Wanda en Punta del Este. Sin embargo, según su testimonio, la empresaria la evitó deliberadamente.

"Por suerte no nos cruzamos, pero el día que lo hagamos, les voy a exigir que me paguen lo que me deben", añadió, dejando en claro su postura ante la situación.

Esta no es la primera vez que Nara e Icardi son señalados por conflictos con ex empleados. A lo largo de los años, varias personas que trabajaron con ellos han denunciado presuntos incumplimientos laborales, lo que ha alimentado un historial de controversias en torno a la pareja.