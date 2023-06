A pesar de contar con el OK de La Liga respecto de su plan de viabilidad, Barcelona todavía no avanzó con una oferta formal para concretar el retorno de Lionel Messi. Así, la incertidumbre crece y, pese a la buena voluntad del jugador y los esfuerzos del club, el reencuentro todavía no se da. En medio de todo esto, Jorge Messi, padre y representante del jugador, reveló detalles de las negociaciones, a las que calificó como "complicadas" y aseguró que su hijo está "aburrido" ante la situación.

Carlos Monfort, periodista de Jijantes, fue quien reveló detalles de la charla que mantuvo con el padre de la Pulga poco después de que éste mantenga una reunión con Joan Laporta, presidente de Barcelona. Si bien después de ese encuentro había manifestado que su hijo tenía ganas de regresar y que a él le "encantaría" que eso suceda, por la noche su postura fue otro cantar. Es que en la charla con el periodista, Jorge Messi reveló que su hijo "esta cansado de lo que se dice" , "aburrido por la situación" y que las negociaciones son difíciles: "Está complicado, depende de muchas cosas".

Monfort añadió que Jorge Messi le indicó que habrá una definición "entre hoy y mañana, vaya bien o mal", algo que deja en claro que la Pulga pretende resolver la cuestión de su futuro antes de viajar a la gira con la Selección Argentina por China e Indonesia.

Barcelona tiene el OK de La Liga pero no envío una oferta formal a Messi

Durante la mañana del martes se conoció la noticia de que, finalmente, La Liga aprobó el plan de viabilidad de Barcelona para regularizar su situación. Ante esto, se esperaba que el ofrecimiento a Messi sea inminente. Sin embargo, el mismo todavía no se produjo.

Concretamente, la aprobación del plan no significa que automáticamente Barcelona esté en condiciones de fichar a Messi. El plan es, justamente, eso: un plan de ajuste para normalizar la situación financiera del club mediante recortes durante las próximas dos temporadas. Así, el blaugrana debe ahora reducir su masa salarial para poder fichar a la Pulga. Eso sí, nada impide que realicen una oferta, pero la inscripción de su contrato -su es aceptada- depende de la reducción de la masa salarial.

Mientras esto sucede, Inter Miami y Al Hilal se mantienen expectantes. Es que esos dos clubes son los únicos que realizaron ofertas formales por el jugador que el 30 de junio quedará libre tras dos temporadas en Paris Saint-Germain. Por lo pronto, Messi no rechazó ninguna de las dos y aguarda por la de Barcelona. ¿Llegará?