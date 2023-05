Hockey femenino en acción en el sintético de Barrio Norte

El cronograma de partidos es el siguiente:

-Sub 14: 10:00 hs

- Sub 16: 11:30 hs

-Sub 19: 13:00 hs

-Primera: 14:30 hs

Desde temprano, la categoría Sub 14 dará inicio a la acción en el campo de juego, seguidas por las Sub 16 y Sub 19, que buscarán demostrar su destreza y talento en cada jugada. Finalmente, el partido estelar de la jornada será protagonizado por el equipo de Primera, quienes mostrarán su experiencia y habilidad para conseguir una victoria que les permita mantenerse en los primeros puestos de la competencia.

El sintético de Barrio Norte será el escenario perfecto para disfrutar de este emocionante enfrentamiento. Las jugadoras del Sportsman Hockey Club están más motivadas que nunca y esperan contar con el apoyo de sus seguidores, quienes sin duda llenarán las gradas para alentarlas durante toda la jornada.

¡Prepárense para una tarde llena de pasión y excelentes jugadas! El hockey femenino promete regalarnos emociones sin límites en cada encuentro. ¡Nos vemos en el sintético de Barrio Norte!