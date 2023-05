El emotivo mensaje de la novia del argentino asesinado en México: "Mil vidas más"

El emotivo mensaje de la novia del argentino asesinado en México le agradeció "por tanto amor" en sus redes sociales. Benjamín Gamond falleció el lunes pasado tras el ataque a machetazos que lo dejó gravemente herido. Su pareja, Carmela Martínez se despidió del joven en sus redes sociales: "Te voy a amar mil vidas más".

El joven de 23 años, murió por una lesión grave en la cabeza, desde la familia informaron el pasado lunes que “la familia Gamond informa con inmenso dolor que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”.

El caso conmovió a la sociedad, ya que sus parientes comenzaron una colecta para poder cubrir los gastos médicos y poder trasladarse hasta el país mexicano.

En su cuenta personal de Instagram, Carmela Martínez joven pareja de Benjamín publicó un carrusel de fotos juntos, con la leyenda: "Hola Tarzán, gracias por tanto amor, te voy a amar mil vidas más".

El doloroso mensaje del hermano del joven que murió atacado a machetazos en México

Marcos Gamond, el hermano de Benjamín Gamound, el argentino de 23 años que falleció el lunes tras ser atacado a machetazos por la espalda en una playa del estado mexicano de Oaxaca, lo despidió con un emotivo mensaje en sus redes. "Vola muy alto torito, nos veremos de nuevo", escribió.

“Gracias por esperarme”, expresó al comienzo del posteo en su cuenta de Instagram, ya que fue él quien pudo viajar hasta el país azteca para acompañar a Benjamín durante la operación que se iba a realizar en un hospital local.

El joven cordobés estuvo internado en el Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido, Oaxaca y murió luego de ser trasladado en un avión sanitario hacia la Ciudad de México.

Sus familiares confirmaron el deceso con un mensaje a la prensa: “La familia Gamond informa con inmenso dolor que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, señalaron.

"Vola muy alto torito, nos veremos de nuevo", concluye el mensaje acompañado de una foto juntos mediante su viaje en el país azteca.