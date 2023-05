Sergio Romero, sobre el arbitraje del Superclásico: "El penal no debió cobrarse nunca"

El arquero de Boca, Sergio "Chiquito" Romero, aseguró que su equipo se vio perjudicado por el árbitro Darío Herrera, quien sancionó un penal de Agustín Sandez sobre Pablo Solari en el minuto 45 del segundo tiempo del Superclásico, que le permitió a River ganar con un gol de Miguel Borja.

"La jugada del penal es muy dudosa. Le pregunté al árbitro si fue y él me dijo que fue claro. Entonces, le dije que vaya a consultar al VAR y veo que no fue al VAR y nos perjudicó. Era una partido que iba a terminar 0-0", remarcó Chiquito, durante la conferencia de prensa posterior al partido.

En la misma línea, el arquero demostró su incredulidad por la pena máxima que sancionó el Herrera: "No es un penal cobrable, es una jugada normal de un partido. ¡El penal no debió cobrarse nunca! Lo raro es que el VAR debió llamar porque claramente no le reventó la pierna, le toca la canillera. ¡Eso no es penal! (...) En el área de River no se hubiese cobrado".

Romero tuvo una actuación destacada, ya que a través de sus atajadas mantuvo el cero en su arco. Recién en el final no pudo desviar el remate de Borja, aunque a pesar de la derrota destacó el trabajo del técnico Jorge Almirón: "Estamos haciendo un cambio interesante. En los entrenamientos se nota la intensidad, se ve otro juego y estamos por el buen camino. Tenemos que seguir creciendo, queda mucho en el torneo, la Copa Libertadores y la Copa Argentina".

Romero apuntó a Palavecino: "Una falta de respeto terrible"

Chiquito Romero fue uno de los protagonistas de los empujones entre ambos equipos, luego del gol de Miguel Borja para River. El arquero explicó, en conferencia de prensa, el motivo por el cual se enojó con el mediocampista Agustín Palavecino.

"Ellos con el entrenador anterior habían logrado algo que es que todos hablen bien de ellos. Y que un chico que, en vez de ir a festejar con sus compañeros el gol, se pone a gritar en la cara de nuestros jugadores, la verdad es que es una falta de respeto terrible. Se lo dije a él, a Enzo Pérez y al entrenador", describió Romero.

