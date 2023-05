Eduardo de Pedro acelera su armado: le presentó al kirchnerismo en el Senado la columna vertebral de su campaña

Lo tiempos en el Frente de Todos se aceleran. En la etapa final de la carrera hacia el cierre de listas, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los tres presidenciables de peso del oficialismo -junto a Sergio Massa y Daniel Scioli-, acelera su armado electoral y vuelve a subir el perfil después de un paréntesis de dos semanas. Esta tarde, el alfil de Cristina Kirchner protagonizó una reunión con todos los senadores del bloque del Frente de Todos en el reino de su líder política, donde presentó un programa nacional que coordina desde 2020 con los gobernadores y que se transformó en la columna vertebral de su -por ahora virtual- campaña electoral. Ayer, en modo candidato, había viajado a Uruguay para reunirse con el ex presidente José “Pepe” Mujica, aunque con suma reserva.

El lugar de la presentación del “Plan de Desarrollo Federal” constituye una señal política en sí misma. Cristina Kirchner no oculta su inclinación, política y personal, por el ministro camporista (aunque nunca lo bendijo formalmente como “su” candidato), y garantizó que el encuentro, en el salón del bloque, tuviera una convocatoria amplia.



Cerca de las 15:30 rodearon a De Pedro casi todos los senadores del Frente de Todos: José Mayans (jefe de la bancada), Juliana di Tullio, Oscar Parrilli, Mariano Recalde (todos ellos del riñón de CFK); Maurice Closs, Claudia Ledesma Abdala, José Neder (representantes de los partidos provinciales afines); Guillermo Andrada, Pablo Bensusán, Maurice Closs, Eugenia Duré, Nora Giménez, Maria Teresa González, Ricardo Guerra, Ana Maria Ianni, Sergio Leavy, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Gerardo Montenegro, José Neder, Pilatti Vergara, Antonio Rodas, Matías Rodríguez, y Silvia Sapag.

La fecha de la exposición no fue casual. Si bien De Pedro planeaba desde hacía semanas un encuentro para explicar los pormenores de su caballito de batalla -de gestión y electoral- frente a los legisladores de la propia tropa, las invitaciones llegaron a los senadores a la misma hora en que Cristina Kirchner marcaba sus lineamientos más recientes frente a las PASO. Ese día, en La Plata, la vice no nombró a De Pedro, quien, a su vez, llegó tarde a la cita en el Teatro Argentino. Pero en el ala k “moderada” dicen que sus movimientos siguen sincronizados con la vice, y que el aval de CFK a las intenciones proselitistas de “Wado” está en pie como el primer día. Hoy, la ex mandataria, como es habitual, lo recibió en su despacho.

De Pedro llevó al encuentro a dos miembros de su equipo político más cercano: el secretario de Interior, José Lepere, dirigente de La Cámpora bonaerense, que se perfila como candidato en Almirante Brown y se prepara para participar en el próximo Congreso del PJ junto a su jefe; y la subsecretaria de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, Paula Español, cuadro técnico y político de la órbita de Axel Kicillof que se incorporó al ministerio en 2021, cuando fue eyectada de la Secretaría de Comercio.

Durante el encuentro, que se realizó después de la reunión de bloque, según pudo saber Infobae, se discutieron los avances y expectativas sobre las obras públicas de cada provincia que los gobernadores pidieron que se incluyan en el “plan” los últimos dos años. También hablaron sobre “la situación del sector productivo” en cada distrito. Pero, según los senadores, no se discutió puntualmente sobre la candidatura del ministro. En términos electorales, sólo hubo una “catarsis”, como dijo uno de los legisladores. El principal motivo de queja, deslizó uno de los miembros del bloque, fueron “los errores de Alberto”, en referencia al Presidente, que en ese momento se encontraba en Catamarca entregando viviendas.

A la izquierda de De Pedro, no en vano, se sentó Claudia Ledesma Abdala, ex gobernadora de Santiago del Estero y presidenta provisional del Senado, una de las senadoras más cercanas a Cristina Kirchner cuyo esposo y socio político, el actual jefe provincial, Gerardo Zamora, mantiene una relación aceitada con el ministro del Interior, que lo visitó hace poco. De hecho, el cacique santiagueño fue uno de los protagonistas más rutilantes en la discusión con Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación. En el kirchnerismo vienen avisando que la aún inicerta fórmula presidencial, muy posiblemente, estará conformada por un líder nacional y un referente del interior, y el nombre de Ledesma Abdala es uno de los que figura con mayor peso sobre la mesa.

En otro movimiento de su juego electoral, el día anterior a la presentación en el Senado, De Pedro había viajado a Uruguay para hacerle una breve pero significativa visita a “Pepe” Mujica. El encuentro, organizada y ejecutada con suma reserva, fue confirmado hoy en el entorno del ministro, donde evitaron brindar detalles sobre la conversación. Llamativamente, el ex mandatario oriental tampoco hizo alusión a la entrevista, en contraste con otros encuentros con dirigentes argentinos que sí dejó trascender en sus redes sociales.

Hace dos semanas, De Pedro había emprendido un cargado rally de entrevistas con decenas de medios, desde radios a canales de televisión. Pero suspendió en seco sus apariciones después del renunciamiento de Alberto Fernández a la reelección, como se lo exigía el kirchnerismo desde hacía meses. Después de dos semanas de recalcular, volvió a la carga con el acto de esta tarde, celebrado poco después del cónclave platense donde, hace seis días, Cristina Kirchner deslizó que no será candidata, pero evitó coronar con un respaldo explícito a alguno de los dirigentes que se posicionan para jugar en las PASO.

El próximo movimiento fuerte del oficialismo se espera para el 16 de mayo, cuando el Congreso del PJ debatirá si hay internas, donde podría deslizarse una señal de apoyo a alguno de los dirigentes que están posicionándose para las PASO, con cada vez mayor celeridad.