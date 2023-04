Joven rosarina abrió una caja de jugo de reconocida marca y se llevó una "asquerosa" sorpresa: "Es un peligro"

El jueves 20 de abril Victoria abrió una caja de jugo de una famosísima marca antes de cenar. Lo batió y vio algo gris que le llamó la atención. Volcó el contenido en un vaso y se sorprendió con lo que encontró: una mucosidad extraña y desagradable.

Victoria contó que, después de batirlo, el líquido salió “aguado” pero enseguida recuperó el color correspondiente al sabor que ella había comprado: naranja. “Lo probé, solo mojándome los labios y estaba completamente agrio. Así que vacié la caja. Y ahí salió el, aparentemente, hongo. Parecía como una babosa, o un saquito de té mojado. Todos los parecidos que se le puede dar son asquerosísimos”, comentó la joven.

Publicó el video en redes sociales y solo en Tiktok fue visto 2.3 millones de veces, 20 mil usuarios lo compartieron, 149 mil le dieron like y 2.284 personas comentaron sobre lo que podría haber sucedido. Al respecto, Victoria aseguró que “más de la mitad decían que les había pasado lo mismo” con esa marca y muchas otras.

Pero no se quedó con la duda y al día siguiente llamó a atención al consumidor de la compañía a la que pertenece el jugo en cuestión. “A los 3 minutos me llamaron del sector de embotellamiento, pidiéndome que les explique lo sucedido. Y lo que me dijeron es que, tal vez, la caja estaba abollada y por una pequeña filtración ingresó aire y se formó ese aparente hongo”, recordó Victoria, que antes de llamar chequeó el vencimiento del producto: 17 de noviembre de 2023.

Según el testimonio de la joven, en esa comunicación le avisaron que una persona iba a acercarse a su domicilio para corroborar lo que ella estaba denunciando y que a su vez la iban a resarcir con productos comestibles, pero la joven no los aceptó.

Finalmente, este jueves un representante de la marca, identificado como Fabián, se llevó el “supuesto hongo” para analizarlo en la ciudad de Córdoba. Al respecto, Victoria agregó: “Los productos no me los trajeron porque no es el objetivo de mi reclamo, sino por el contrario alertar sobre el consumo de este tipo de jugos y productos que tengan este embotellamiento, porque evidentemente si por una pequeña filtración, se forma un hongo, significa que el envase no es seguro”.

Además, ella se quedó con un pedacito de la mucosidad para hacerla analizar por su cuenta porque consideró “gravísimo" lo qué pasó. “Sobre todo porque es una bebida que se consume mucho, que la toman muchos niños, y el envase lo mismo, en las escuelas, en cumpleaños, en todos lados. En fin, es un peligro”, cerró.