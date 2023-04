Casi 15 mil casos de Dengue en la provincia

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, informó que “esta semana hemos tenido un registro de 2.842 nuevos casos, lo que asciende a 13.647 en el total de la provincia”. Los datos fueron brindados por el secretario de Salud, Jorge Prieto, quién agregó que “hemos incrementado 30 casos de Chikungunya, con un alto dominio, por supuesto, en el departamento General Obligado, donde supera enormemente el 80% de estos casos, y en lo que hace a Chikungunya, en la zona sur de Rosario, con 93 casos, de los cuales 87 corresponden al casco urbano, 14 casos tenemos aquí en la ciudad de Santa Fe, 2 en el departamento San Martín y 1 en San Lorenzo”, detalló.

A su vez, el funcionario destacó la carga a tiempo de datos: “Santa Fe tiene un registro que está prácticamente día a día en el impacto de lo que hace al sistema nacional” y se mostró optimista en cuanto a las próximas semanas, pero solicitó a la población no relajarse con la baja de las temperaturas: “Va a comenzar a aplanarse la curva con los primeros fríos, pero esta es la etapa fundamental en lo que hace la contención. Si ustedes me preguntaran a mí qué hay que hacer ahora es: prevención, evitar los criaderos, hacer la limpieza de nuestros patios, evitar el arraigo que queda en cualquier superficie adherida del huevo para que, durante los primeros calores, no volvamos a tener lo que nos ha transitado en este momento”, subrayó.

LA SITUACIÓN EN SANTA FE, ROSARIO Y LA PROVINCIA

Sobre la situación en la capital santafesina, Prieto detalló que “el epicentro lo tenemos en barrio Sargento Cabral, pero por supuesto la movilización, con antecedentes de viaje, pero también puede ser de Santo Tomé a Santa Fe, de Alto Verde a Santa Fe, de provincia a provincia, así que seguramente esto se moviliza con las personas infectadas, el mosquito está presente, no todos los mosquitos están infectados, pero donde pica un infectado, hay de dos a ocho días en los cuales esa hembra es capaz de picar y transmitir la enfermedad de persona a persona”. A su vez, confirmó que “son once personas y un niño, un neonato, en Rafaela” las personas que se encuentran actualmente internadas.

Por su parte, el subsecretario de Promoción de la Salud, Sebastiana Torres, realizó un balance de la situación en la provincia y, en particular, en la ciudad de Rosario: “No hemos llegado todavía al pico de casos en la provincia de Santa Fe, pero sí me parece muy importante recalcar que, cuando comenzó el brote allá por fines de febrero, localidades del norte como por ejemplo Villa Guillermina, habían puesto en punta lo que iba a ser el aumento de casos de dengue y ya está en descenso. O sea, eso es algo muy positivo de poder transmitir y comunicar porque creo que todas las actividades que se están articulando entre nación, provincia y cada localidad, se está trabajando bien, de manera organizada, de manera federal”.

Asimismo, Torres recordó que se trabaja de manera conjunta con todos los organismos, y recordó que “la semana pasada estuvo la ministra de Salud de la Nación (Carla Vizzotti) con nuestra ministra, Sonia Martorano, y con todos los referentes regionales, definiendo estrategias para la próxima semana”.

Por su parte, el director de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario, Matías Lahitte, detalló que “actualmente en la ciudad hay 2.400 casos de dengue y 93 casos de Chikungunya. Vemos que las consultas en los centros de salud sigue siendo aumentada en relación a cuadros febriles, pero que los testeos están disminuyendo. Eso va de la mano también con lo que planteaba Sebastián, con respecto a lo que está pasando en General Obligado, pero es importante tener el seguimiento estricto de las personas y estar alertas frente a los signos de alarma, que pueden ser dolor abdominal, vómitos persistentes o presencia de hemorragias. Independientemente que tiene una tasa de mortalidad muy baja, es importante concurrir al Centro de Salud ante la presencia de alguno de estos síntomas”, finalizó.

DEN 1 Y DEN 2

La directora de epidemiología, Carolina Cudós, hizo hincapié en la consulta y explicó los tipos de dengue y alertó: “A la gente primero hay que decirle que ellos no tienen que estar sabiendo si tienen una u otra variante. Nosotros aquí en la provincia tenemos mayoritariamente circulación de DEN-1 en casi todo el territorio provincial y Rosario sí tiene DEN-1 y DEN-2. Por supuesto que mucha gente viaja a Rosario y por ahí aparecen en otras localidades casos de DEN 2 que también tiene Córdoba, en otras provincias de Buenos Aires y provincias del norte argentino sobre todo de lo que sea Salta, Jujuy, Tucumán”.

“La persona al enfermarse no sabe qué variante tiene, de hecho, como ya lo hemos ido diciendo en estos días y en algunos otros reportes, no es necesario en este momento hacer laboratorio a todo el mundo porque se maneja clínicamente y solamente, sí se realiza a los pacientes internados con cuadros graves, con comorbilidades, embarazadas”, explicó Cudós.

REPELENTES

Torres también detalló cómo se trabaja con la producción y entrega de repelentes: “Dando respuesta también a lo que algunos nos preguntaban con el tema de repelente, nosotros llevamos ya más de 40.000 unidades en producción, en estas semanas se están produciendo más de 10.000 unidades, y las próximas semanas 20.000 unidades más, más un lote que se compró. O sea, van a ser casi más de 80.000 unidades. Es decir, más unidades en 5 meses de lo que se fabricó en todo el año pasado. Hay una clara respuesta del Estado para poder abordar este brote de dengue”, finalizó.