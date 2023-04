Puesta en valor de la biblioteca Sarmiento

En ese sentido, el Municipio trasladará a la biblioteca el Centro de Conectividad que actualmente funciona en el SUM, a fin de dotarlo de tecnología para que en la era de la digitalización no pierda su función de espacio de estudio. Además, permitirá que los vecinos de la ciudad que no cuenten con computadoras o conectividad puedan acercarse a buscar información, realizar capacitaciones virtuales o sostener carreras de formación de grado de manera on line.

⠀

También se acordó el dictado de un taller de lectura recreativa para niños y niñas de 5 a 8 años y también utilizar el edificio para los cursos que se dictan desde el área de Producción y Empleo y que requieren el uso de PC.

⠀

Por otra parte, la Municipalidad aumentó el fondo fijo que mensualmente le aporta a la entidad ubicada de calle 52.