Gabriel Real dijo en Fm Sonic: " yo creo que Cantero no debía haber sido nunca Ministra"

El Diputado Gabriel Real paso por "El Primero de la Mañana", consultado sobre la salida del cargo de Ministra de Adriana Cantero dijo: se perdió demasiado tiempo, nunca tuvo buena Política en una cuestión como es la Educación, no se pudo avanzar en cuestiones administrativas, ni pedagógicas.



Consultado sobre si Adriana Cantero debió retirarse antes de el cargo dijo : " yo creo que no debía haber sido nunca Ministra", porque evidentemente tiene un pensamiento muy conservador y cualquiera se daba cuenta que lo que tenia que poner en línea con una Provincia que no tiene problemas económicos era la cuestión salarial, hubo falta de previsión y de criterio político, además del pensamiento equivoco de la no repitencia, son todas cuestiones que emparejan para abajo.



La culpa la tiene el Gobernador, si miramos la problemática de inseguridad el problema es el mismo, el Ministro Brilloni no tiene criterio y en este caso se paga con vidas, a lo mejor con una política de Estado más seria mucho de esto se podría haber evitado.



Perotti no tuvo cintura para poner Funcionarios que tengan la capacidad y actitud para desempeñarse en el cargo .