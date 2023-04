Villa Cañas: Delincuentes ingresan por una ventana, se llevan dinero y unas joyas de oro .

Liliana Dipardo Hablo en vivo con Marita, relatando lo que le toco atravesar al llegar a su vivienda en la noche del Día Lunes.



La victima conto: entre las 19 y 20 hs entraron por una ventana del dormitorio, revolvieron y se llevaron algo del dinero que tenia, algunas joyas de oro y parte del efectivo de una cobranza .



Hice la denuncia, en este lugar de la ciudad hay una cámara que está instalada a media cuadra de mi domicilio, por estas horas estoy esperando algún tipo de repuesta.



Ampliando Liliana relato en vivo: "no me di cuenta cuando llegue" , fue recién cuando entro al dormitorio, encuentro las puertas del placar que estaban cerradas pero los cajones abiertos, ahí fue cuando note algo raro, voy donde guardo el dinero y no estaba, me fui a dónde tenia unas joyas de oro , tampoco estaban, mire en el lugar donde guardaba el dinero de la cobranza y no había nada .



Consultada sobre si habían violentado algo al ingresar, la damnificada dijo que no, porque al ser ventanas de aluminios, con un zamarreó se abren, la parte de afuera estaba abierta, estaba lindo el día y había dejado abierto, entonces les resulto mas simple el ingreso, dejaron las marcas de las zapatillas con barro en la pared .



Es una impotencia cerro la victima al hablar en " El Primero de la Mañana" .