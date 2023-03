Inicia un nuevo curso de manipulación de alimentos, dictado por el municipio

“Se va a tocar todo con respecto a la composición de los alimentos, toda la parte microbiana, toda la parte de los peligros, los peligros físicos, químicos y biológicos que puede llegar a tener un alimento. Se le da toda la información de las buenas prácticas de manufacturas, se hace mucho hincapié en el lavado de manos, el que es fundamental, tipos de conservaciones, almacenamiento, la elaboración sobre todo y el transporte de alimentos en general. Puede ir una ama de casa, si quiere ir a hacerlo a ella se lo va a hacer de manera gratuita, porque no se le va a imprimir el carnet. Y todos los demás que emprendedores, comerciantes, transportistas, elaboradores, fabricantes, que estén relacionados con alimentos” comentó Sequeira.



“Primero y principal, comprar todo producto con rótulo. Si es el caso de que son productos a granel, como por ejemplo en una carnicería o panadería, me debo dirigir a lugares confiables y seguros. Primero vamos y compramos toda la parte de los productos de limpieza. Luego seguimos con los no perecederos. Por último, la parte de perecedero, todo lo que está el alimento en frío y al final los super congelados. Una vez que nosotros salimos del lugar de compras, no debemos demorar más de dos horas de llegar a casa y volver y ordenar todo.

¿Cómo ordenamos la heladera? Empezamos viendo que funcione bien, que tenga bien los fríos. Todo aquello que sea crudo va en los estantes de abajo de la heladera. Y los cocidos y listo para cocinar en los estantes superiores de la heladera. Con es evitamos contaminación cruzada entre crudo y cocido, que es altamente dañina. Tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la elaboración, lavarse las manos, limpiar la zona de trabajo y tener orden para evitar contaminaciones en ese lugar” agregó Sequeira.



“En el lugar de trabajo ya entran a influir otras cosas: el ambiente donde conservamos las cosas, como y cuando se compra materia prima, en qué condiciones se compran y a quienes se compran. Normalmente nosotros acá estamos trabajando mucho con comercios, industrias y con micro emprendedores, que están haciendo en su casa. A todos esos micro emprendedores siempre se lo está ayudando, se los está capacitando, para que ellos tengan en cuenta cómo van a trabajar en su propia cocina, de tener los cuidados de, por ejemplo, en el momento que estoy elaborando, no tener la familia alrededor, si en la casa hay animales domésticos, no deben estar en el momento que nosotros estamos elaborando los productos que luego después vamos a vender. Esas cosas siempre se les informa a los micro emprendedores. Lamentablemente la situación en la que estamos, ahora todos necesitan hacer algo. Entonces si nos capacitamos logramos hacer un producto, por lo menos sano, para la comunidad” cerró Sequeira



El curso se realizará el 11 y el 12 de abril, desde la 13:30 a las 17 horas. Se dictará en el Centro Cultural. La inscripción se puede realizar llamando al municipio, al interno 620 o por correo electrónico [email protected]