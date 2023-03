“Disfrutando de otra noche hermosa, de la tercera, acompañándonos el clima y con un marco espectacular para todos los cañaseños y para toda la región, así que re bien. Estamos muy contentos. Uno imaginaba que podía llegar a haber convocatoria, hay como una necesidad de reencuentro después del tiempo encerrados por la pandemia, por ahí uno no imagina a lo mejor tanto, pero hoy superó las expectativas. Si sabíamos que iba a venir gente porque tenemos un show de cierre muy convocante. Pero también los puestos de artesanos, más de 180 puestos de artesanos y emprendedores, mostrando sus propuestas, y bueno, los carros, los juegos, para los chicos, para que la gente concurriera de esta manera, me parece bien la verdad”, analizó Guazzaroni

“Los artesanos hay una realidad de país que es compleja económica, que impacta también en el gasto de nosotros, que somos los ciudadanos que puede verse digamos plasmado pero el marco de público acompaña. Después obviamente la gente es la que decide, si lo compra o no. Creo que la fecha que elegimos también es la certera, pero en general sabemos que los puestos de comida, con varios artesanos hablamos, que vendieron bien, algunos a lo mejor no lo que esperaban, pero también tenemos este domingo que hay mucha gente y ojalá que a todos les vaya bien. A veces creo que es una conexión de todas las partes que están hoy, escenario, artesanos, emprendedores, juegos, que tienen que trabajar en conexión para que todo funcione de la misma manera, para que la gente concurra, porque uno solo no puede hacer nada, entonces después la gente viene y también decide que hacer, como invertir su dinero, pero me parece que en línea generales estuvo bien”, agregó Guazzaroni.

“Yo sé que la primera noche por ser viernes, en el homenaje a los tres grandes maestros, con el cierre de Da Capo fue hermosa porque por ahí el día más flojo de todas las ferias era el viernes tal vez el clima nos acompañó para para quedarse en la noche y eso ayudó, pero también la gente lo estaba esperando este gran homenaje. El sábado fue un marco impresionante y bueno, hoy ustedes lo pueden ver en las imágenes. La verdad no sé cuánta gente hay, pero tal vez 5000 personas. Pero el marco se ve espectacular”, finalizó Guazzaroni