Enpalme graneros:Llegaron los gendarmes pero igual hubo balacera, pareciera que las fuerzas no los intimidan ni frenan

Esta se actualizo tras la baja de Sportivo de Avellaneda de la División C y la alta de la D ,se modificó el cronogramas de partidos para el torneo 2023.

“Podría haber sido un desastre”, dice un vecino de la zona. La forma de conjugar el verbo consuela: pudo pero no fue peor dentro del infierno que ya se vive en Empalme Graneros. Es que este jueves, cuando aún no había terminado de irse el sol y los Gendarmes empezaban a vivir su cotidianidad, hubo un nuevo ataque a balazos, esta vez, contra un local que vende garrafas. De milagro no hubo heridos, ni muertos, ni explosiones.