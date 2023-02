El especialista Sergio Appa: "De las adicciones se puede salir, pero es mejor no entrar"

La prevención contra las adicciones y el trabajo para evitar los consumos problemáticos requiere de un abordaje multidisciplinario que convoque a diversos sectores de la sociedad y el Estado. "Espacio Ariel" es una asociación civil que trabaja para prevenir y sensibilizar sobre esta temática. Su director Sergio Appa estuvo en los estudios de FM Sonic antes de reunirse con la Municipalidad de Villa Cañás para coordinar acciones conjuntas. “Las drogas no miden edades ni estratos sociales, arrancan desde la niñez”, inició. Es por eso que destacó la importancia de romper con un mito de que los niños se pierden en la calle: “A los hijos los perdemos en la casa, cuando nos los acompañamos, no los abrazamos, no les decimos que los queremos, los llenamos de cosas materiales que no forman su personalidad. Tenemos una deuda pendiente con nuestros jóvenes, porque es fácil decir que la juventud está perdida, echarle la culpa al otro”.

Sobre el rol de ser padres, Appa expresó que no se trata de “traer hijos al mundo solamente”, a quienes llama “hijos escudo”, porque vienen a tapar vacíos existenciales amorosos o de parejas. “A esos niños los terminan criando los abuelos y son usados como parte de la puja entre sus padres. Esa falta de afecto puede derivar en las adicciones".

La región

Según Apa, la situación es muy grave ya que incluso hay niños de 10 o 12 años con intentos de suicidio. “Detectamos que consumen drogas como disparador para tomar coraje y poder suicidarse. Hoy el suicidio es parte de la vida de un adolescente”, explicó.

Sobre el vínculo con la ciudad de Villa Cañás están trabajando con el municipio, específicamente con el área de Acción Social de manera coordinada. “Ya tenemos experiencias de trabajo conjunto. Siempre estuvimos cerca con consultas y charlas”.

Por último, dejó una frase para reflexionar: “De las adicciones se puede salir, pero es mejor no entrar y la prevención es el mejor recurso que tenemos”.