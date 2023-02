Sofía "Jujuy" reconoció que su percance íntimo fue armado y era una campaña de concientización

Sofía Jujuy Jiménez volvió este miércoles al piso de A la Barbarossa (Telefe, lunes a viernes a las 9.30) para hablar del "percance íntimo" que sufrió este martes en ese mismo programa y reconoció que se trataba de una campaña de concientización sobre la menstruación.

En detalle, la modelo se sinceró con el público del ciclo conducido por Georgina Barbarossa y en primer lugar expresó: "Quiero empezar agradeciendo porque fue impresionante la cantidad de mensajes que recibí de todos lados... impactó muchísimo porque es algo que no está naturalizado".

Tras recordar el baile que hizo en vivo con Georgina, y el preciso momento en el que la conductora simuló descubrir una mancha roja en su pantalón blanco, la también actriz e influencer se refirió a la campaña de Kotex, la marca de toallitas y tampones que la convocó para concientizar sobre el ciclo mensual de la mujer.

"Vos sabés que cuatro de cada diez chicas no van al colegio porque están indispuestas. Es una cosa increíble. No se habla aún hoy, en este siglo", opinó Georgina. "No es una simple campaña publicitaria, la idea de esto era plantear el tema y que se cuestione porque es algo que nos pasa a todas", añadió Sofía.

En ese momento, la conductora contó que cuando ella era joven las madres no hablaban del tema con sus hijas y a la fecha todavía hay mujeres que tienen pudor al respecto. "Me acuerdo que cuando iba al colegio me daba vergüenza pedir una toallita", indicó Jujuy.

La complicidad de todo el equipo de A la Barbarossa

En el mano a mano de este miércoles con Georgina, Sofía contó cómo se planificó la campaña que este martes sorprendió a todos. "Interactuamos entre todos y eso hay que decirlo, todo el equipo acá fue cómplice... por eso quiero agradecerles", aseguró la modelo.

"Debo reconocer que al principio dije '¿les parece?'", reveló la reconocida actriz. "Teníamos miedo. Cuando me dijeron dije 'no, ¿cómo? ¿manchada en la televisión? Me muero de vergüenza, están locos, yo no voy a poder hacer esto'", agregó Jujuy.

Dicho esto, la modelo y expareja de Juan Martín del Potro hizo un paréntesis para hablar de las críticas que en las redes sociales y algunos programas de la tevé le hicieron a la propia Georgina y a la periodista Nancy Pazos.

"Quiero decirlo adelante de todos: Georgi obviamente era parte de la actuación, lo mismo Nancy, porque también sé que te criticaron un montón", comenzó diciendo Sofía.

"A Nancy la hicieron pelota. Dijeron 'la miró (manchada) y no dijo nada, qué yegua'", explicó la conductora. A lo que su panelista sumó: "Quiero decir algo, realmente fue espectacular, a mí me encantó... hay que tener en cuenta que tengo 54 años y sigo menstruando. O sea es toda la vida".

"Y esto también implica una concientización sobre cuánto más caro es ser mujer que ser hombre. Así que hay un montón de cosas para charlar, esto es parte de la vida... ¿por qué la sangre de una lastimadura no da tanto pudor? Y no fui mala, si llegaba a decir algo me echaban", concluyó Pazos entre risas.

"Pobre Nancy, ¡¡¡la re ligaste!!!", añadió Georgina en consideración con su panelista.