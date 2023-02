Diputado Eduardo Toniolli: “El Frente de Frentes pretende dejar sin jubilación a más de 800.000 jubilados argentinos”

“El Frente de Frentes pretende dejar sin jubilación a más de 800.000 jubilados argentinos”, declaró el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Toniolli. Es que este miércoles 1° de febrero, la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación convocó a una reunión informativa para analizar el proyecto de moratoria previsional que ya cuenta hace ocho meses con media sanción del Senado, y establece un plan de pago de meses adeudados en los aportes que permitiría que unas 800.000 personas puedan acceder a la jubilación. En comunicación con El Primero de la mañana por FM Sonic, el diputado nacional aclaró que este tema involucra a más de 50.000 santafesinas y santafesinos. “Para que puedan jubilarse, debe reformarse la ley original en algunos aspectos de esas normativas para las personas que no han tenido los aportes suficientes, no porque no trabajaron sino porque lo hicieron en la informalidad”, dijo Toniolli.

El legislador rosarino criticó a la oposición aduciendo que “hay un alineamiento partidario que priorizan por sobre el bienestar de los santafesinos”. “Hay que aclarar que la actual no es una jubilación sino una pensión del Estado, que representa el 80 por ciento de una jubilación mínima y no es un beneficio previsional”. En este sentido comparó la situación en que “es como una especie de plan social, quienes paradójicamente dicen que hay que eliminar los planes sociales”.

Toniolli concluyó diciendo que quienes pueden ser los beneficiados por esta reforma de la ley “tengan los mismos beneficios para que puedan pagar los meses adeudados desde el mismo beneficio jubilatorio para no desfinanciar la caja de jubilaciones”.