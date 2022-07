El Banco Central (BCRA) analiza prohibir el acceso al dólar “ahorro o solidario” a aquellos beneficiarios de “cualquier subsidio del Estado”. Así, de concretarse, la medida afectaría a quienes se anoten para sostener sus subsidios estatales para la luz y el gas. Actualmente, en el proceso de segmentación ya se sumaron alrededor de 21 millones de personas.

Hace poco, el Gobierno había negado que la información recibida en la inscripción al subsidio se pueda usar para otro fin, como sería excluir a quienes pidieron mantener el subsidio del acceso al mercado cambiario, lo que genera muchas dudas.

Actualmente, hay alrededor de 700.000 personas compran el cupo de US$200 todos los meses. La mayoría de las personas que pueden comprar dólares son empleados estatales, que no recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

La segmentación de tarifas fue diseñada por el exministro de Economía, Martín Guzmán y continuada por su sucesora, Silvina Batakis, sin contar con el apoyo de los funcionarios que responden a la vicepresidenta. De hecho, Guzmán presentó su renuncia luego de no poder avanzar sobre el área energética, que está bajo el control del secretario, Darío Martínez, y del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, representante de La Cámpora.

Con la salida de Guzmán del Gobierno, se retiró también el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, que estaba al mando de la segmentación tarifaria. Durante la breve gestión de Batakis, ese cargo no se logró ocupar y la segmentación quedó bajo el control de Santiago Yanotti, un hombre cercano al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y vicepresidente de Cammesa, la compañía con control estatal encargada de los despachos eléctricos.

La Secretaría de Energía publicó el viernes los precios de referencia del gas y de la electricidad para el segmento de la población que dejará de recibir subsidios. Con base en esa información, los entes reguladores, entre los que se encuentran el ENRE y el Enargas, deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios para que cobren las empresas.

Actualmente, quienes recibieron el IFE o la ATP, entre otros beneficios para sortear las cuarentenas oficiales durante la pandemia, están imposibilitados -sin fecha de caducidad- para acceder al llamado dólar “ahorro o solidario”.

En total, hay al menos 10 condiciones que excluyen a los argentinos de la posibilidad de comprar dólares para su atesoramiento. Entre ellas se encuentran también beneficiarios de planes sociales, los cotitulares de cuentas bancarias, los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de sus cuotas, los dueños de pymes que recibieron créditos al 24% y monotributistas que hayan tramitado los créditos a tasa cero o recibido un bono estatal, entre otras razones.

Además, los pagos que se realizaron con tarjetas de débito y crédito en moneda extranjera forman parte del cupo de US$200 por persona. Es decir que, quienes hayan realizado gastos de este tipo, se les descontará del cupo mensual y podrán comprar una menor cantidad de dólares.