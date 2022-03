Confirmaron los días y horarios de los partidos de la fecha 8 de la Copa de la Liga

Los equipos rosarinos jugarán de manera continuada el domingo 3 de abril y cerrarán la jornada 8 de la Copa de la Liga. Newell’s recibirá a Platense en el estadio Coloso Marcelo Bielsa a partir de las 19:00hs. A su término, Rosario Central se enfrentará a Tigre en condición de visitante a partir de las 21:30.

Cronograma completo de la fecha 8 de la Copa LPF: días y horarios

Jueves 31 de marzo

21.30 Colón – Aldosivi

Viernes 1° de abril

16.30 Gimnasia – Talleres

19.00 Central Córdoba – Huracán

19.00 Patronato – Unión

21.30 Barracas Central – Independiente

21.30 Banfield – Argentinos

Sábado 2 de abril

14.00 Racing – Sarmiento

16.30 Godoy Cruz – Estudiantes

16.30 Vélez – Lanús

19.00 Defensa y Justicia – River

21.30 Boca – Arsenal

Domingo 3 de abril

16.30 San Lorenzo – Atlético Tucumán

19.00 Newell’s – Platense

21.30 Tigre – Rosario Central

La fecha ocho de la Copa de la Liga es una jornada importante debido al estreno del VAR en el fútbol argentino. Desde la organización, junto a la AFA y a la Dirección Nacional de Arbitraje, explicaron en qué situaciones y jugadas podrá intervenir la tecnología para despejar dudas.

Serán cuatro situaciones en las que puede intervenir el Video Arbitraje. En goles, penales, tarjetas rojas y en identificación de jugadores para una sanción. Se podrá usar el VAR en cuatro situaciones de gol. Para definir un gol o no gol, para definir si salió la pelota del terreno de juego en una jugada de gol, para definir si hubo fuera de juego y para definir si existió una falta previa del atacante en una jugada de gol.

Además, podrá interferir en un penal. Si el árbitro sanciona penal en una infracción que no era tal o si la falta es fuera del área. Si el árbitro no sanciona con penal una infracción que si lo es o es cometida dentro del área. Si la pelota salió del campo de juego en la jugada previa al penal. Si existe un fuera de juego en la jugada del penal.

Si hay una falta previa del atacante en la jugada del penal.

Por otra parte, se podrá revisar el VAR en una expulsión. Se podrá accionar en caso de jugadas claras de expulsión no sancionadas o jugadas que fueron sancionadas con roja y no correspondía. El VAR no intervendrá en expulsiones por doble amonestación.

Por último, podrá intervenir para la identificación de jugadores. El VAR podrá aclarar errores del árbitro al momento de amonestar o expulsar a un jugador en caso de equivocarse al momento de definir al autor de la falta.