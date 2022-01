CORTE DE ENERGIA programado para el día de sábado 15 de enero en el horario de 05:00 a 13:00 hs.

"La Cooperativa hace un llamado a la población en general para que se solidarice en disminuir al máximo los consumos que no sean necesarios, no utilizar equipos de aire acondicionado, apagar iluminación que no se utilice, mantener cerrados los ambientes refrigerados y heladeras, utilizar al máximo la luz natural, etc., como también abastecerse de agua en el momento que se encuentre con energía." mencionó la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto en el comunicado, viéndose afectadas al corte de suministro de energía eléctrica, además de la ciudad de Venado, otras localidades del sur de Santa Fe.