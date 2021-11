El gobernador ya había dicho que no habría nueva oferta salarial. Este lunes avisó que si no levantan la medida de fuerza, los maestros se perderán de percibir en la próxima liquidación los incrementos acordados en la paritaria.

“Se trata de una de las obras más importantes de la historia de la capital de la provincia, en cuanto a saneamiento y provisión de agua potable”, aseguró el gobernador, quien enfatizó: “Sin agua potable ni cloacas, no hay salud”.

El Ministro de Seguridad de la Provincia, Dr Jorge Lagna entregó una pick up Amarok para uso de la Sub Cría 13 de la localidad de María Teresa. En la oportunidad fue recibido por el jefe comunal Gonzalo Goyechea, y el sub jefe de la repartición Andres Gimenez, conjuntamente con autoridades de la URVIII.