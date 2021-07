El tiktoker español Naim Darrechi podría enfrentar problemas legales tras realizar una polémica confesión en una entrevista. El joven de 19 años que tiene más de 27 millones de seguidores, se jactó de haber engañado a sus parejas sexuales para tener encuentros íntimos con ellas sin preservativo porque no le acomodaba usarlo.

Darrechi no sólo reconoció que nunca usaba preservativo -pese al riesgo de enfermedades de transmisión sexual que conlleva- sino que también admitió que manipuló a mujeres inventando que se había operado para no tener hijos.

Ante tales declaraciones, la Ministra de Igualdad de España, Irene Montero, manifestó que el comportamiento de Darrechi podían constituir un delito sexual. “Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley del ‘Sólo Sí es Sí’ lo reconocerá como agresión”, afirmó.

“Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”, afirmó la autoridad española.

Una investigación publicada en la revista académica Columbia Journal of Gender and Law, señala que en “entrevistas con personas que han experimentado el retiro de preservativo indican que esa práctica no consensual es común entre personas jóvenes y sexualmente activas”.