Newell's sueña con Messi y lo tentó con un divertido posteo

Salvo alguna excepción, todos los clubes del mundo quisieran contar con Leo Messi, que hace algunas horas es jugador libre, tras finalizar su contrato con el Barcelona por primera vez desde que inició su carrera profesional. De ese deseo no escapa Newell's, el equipo de los amores de la Pulga.

"Hola Leo, estás ahí? En Argentina recién ahora es 1 de julio…", escribieron en la cuenta de Twitter de la Lepra una vez que se hicieron las 00 en el país. Además, los rosarinos agregaron: "El que no arriesga no gana". Ya que parece imposible el regreso del argentino, pero no hay que dejar pasar las oportunidades sin intentarlo. Además acompañaron la publicación con la imagen del homenaje de Leo a Diego Maradona con la 10 de Newell's.

A pesar del sueño con el que se ilusiona medio Rosario, parece muy difícil que el crack vuelva a la Argentina. En España y sobre todo en Barcelona, los dirigentes son optimistas y aseguran que se encaminan a llegar a un acuerdo para firmar la continuidad de la Pulga en el Culé. Mientras todo esto sucede, Messi sigue trabajando junto al plantel de la Selección Argentina que el sábado debe enfrentar a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América.