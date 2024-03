Diego Martínez, muy autocrítico de su Boca tras la derrota con Unión: "Fue nuestro peor partido"

Boca cayó por 1-0 ante Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril con gol de Claudio Corvalán sobre el final, por la novena fecha de la Copa de la Liga en la Zona B, y el entrenador Diego Martínez se mostró autocrítico en la conferencia de prensa posterior al partido, aunque a su vez optimista con mejorar el funcionamiento del equipo de cara a futuro.

"No estoy preocupado, sí ocupado. Jugamos el peor partido. Al equipo le faltó fluidez, frescura. Nos enfrentamos a un rival que nos propuso duelos y nos costó resolverlos, Unión fue superior en esa parte. En el segundo tiempo se emparejó, pero no logramos jugar nunca como hubiésemos querido. Siento que fue nuestro peor partido y cuando no jugar bien es justo que pierdas", empezó el director técnico.

Ante los medios luego del encuentro, Martínez analizó la derrota: “Se dio así el partido. Había dos posibilidades contra esa línea de cinco. Iniciar más abajo para hacerlos saltar y después generar el dos contra uno entre lateral interno versus lateral y volante, pero nos costó. Nos faltó fluidez. La espalda de Luna Diale, con su vocación ofensiva, era un lugar para poder recibir, pero la verdad que los duelo que nos propuso Unión se impuso en el primer tiempo".

Y agregó: "El segundo tiempo fue más parejo y se iba a definir como se definió, por una pelota parada. Obviamente, más allá de una leve mejora en el segundo tiempo, no nos gustó el partido y buscaremos mejorar en el funcionamiento cuando juguemos en casa”.

Además, el DT del cuadro azul y oro aseguró que lo que más le preocupó fue que el equipo no tuvo frescura y explicó: "Podía ser esperable por las cercanías de partidos, por el viaje, pero fue algo muy general en todas las líneas, nos faltó esa chispa que el equipo había generado. Estas derrotas duelen y se los vio a los muchachos. Se veía que esto iba a un empate... En general no nos gustó lo que se vio del equipo”.

Y sumó: "Estos golpes te fortalecen como grupo si sabes dónde querés ir y este grupo nos demuestra que lo tiene claro, así que seguro el próximo partido en casa mejoraremos esta imagen y buscaremos la victoria. Se achicó la brecha entre los equipos denominados más chicos y los grandes, pero eso a nosotros no nos tiene que importar y hay que buscar la regularidad de victorias”.

Qué dijo Diego Martínez sobre la ausencia de Equi Fernández en Boca

En la conferencia post-partido, Martínez lamentó la ausencia de Equi Fernández por lesión: “Que no haya estado Equi es una pieza importante. El otro día no estuvo y el equipo lo solucionó bien, hoy nos costó. Nos faltó frescura en mitad de cancha, pero no solo por la posición de Equi, por los volantes y los duelos individuales que Unión nos propuso, nos costaba jugar en campo rival. No fue un buen partido”.