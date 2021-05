Mató a su marido abusador de 185 puñaladas con ayuda de su hija: las liberaron y ahora la fiscal la quiere mandar a la cárcel

Paola Córdoba (38) está acusadas en un juicio de haber matado de 185 puñaladas a su marido violento conla ayuda de su hija Milagros de 18 años.

Ambas declararon ser víctimas de violencia de género. Pero para la fiscal, Alberto Naiaretti no era agresivo. Pidió que ambas mujeres sean condenadas a perpetua.

"La calificación adecuada al caso, que encuadra jurídicamente a la conducta desplegada por Paola Elvira Córdoba y Paula Milagros Naiaretti, debe calificarse como Homicidio agravado por el vínculo y por ensañamiento, del que deberán responder a título de coautoras materiales", dice el escrito en el que la fiscal Silvia Mónica Sisney Bazzano Gonzalez pide la elevación a juicio de la causa por el asesinato de Alberto Elvio Naiaretti.

"Encuentro debidamente justificado que durante la madrugada del 09 de marzo del año 2019, aproximadamente a las 2 horas, en el interior de la vivienda ubicada en (...) de la Localidad y Partido de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, Paola Elvira Córdoba y su hija Paula Milagros Naiaretti, acordaron darle muerte a Alberto Elvio Naiaretti, esposo y padre de las imputadas respectivamente --sigue la fiscal--. Entre ambas con sendos cuchillos, de mango de madera, tipo tramontina, le aplicaron a la víctima un total de 185 puñaladas, causándole heridas punzo cortantes, en diferentes partes del cuerpo".

"Yo maté a mi marido porque sabía que él me iba a matar. Discutimos porque él me llevaba a la Ruta 8 a prostituirme y yo no quería más. Me pegaba, me amenazaba. Yo sabía que si yo no hacía algo me mataba a mí y a los chicos. Ese día me amenazó con que iba a terminar con todo. Cuando él se quedó dormido bajé a la cocina y agarré las cuchillas", declaró entonces Paola Córdoba. Ella llamó al 911.

"Mi papá le estaba queriendo sacar el cuchillo a mi mamá, como que la quería apuñalar. Parecía que él la iba venciendo en fuerza y yo tenía miedo porque no quería que la lastime a mi mamá. Tampoco quería que me lastime a mí", declaró Milagros.

Semanas después de la detención, los defensores oficiales Andrés López y Javier Chirinos pidieron que sean excarceladas por la "situación de violencia de género histórica". El juez Alberto Brizuela --del Juzgado de Garantías N°4 de San Martín-- aceptó. La fiscal González Bazzani apeló.