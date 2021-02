Fernando Burlando fue operado de urgencia

Ángel de Brito dio la noticia en su programa Los Ángeles de la Mañana: “Estaba bien, en recuperación. Anteanoche empezó a sentirse mal, no le dio bien la saturación de oxígeno y lo llevaron al Otamendi. Decidieron operarlo ayer de urgencia. Ahora se está sintiendo mejor. Barby Franco lo está acompañando”.

Tras la caída del caballo, el letrado había estado unos días internado y luego había regresado a su casa.



Luego de la caída Burlando fue trasladado a un centro médico de La Plata donde el diagnóstico determinó una fractura de los arcos posteriores de la octava, novena y décima costilla y mínima contusión pulmonar.

“Estoy muy dolido, pero bastante bien, me dicen que no me puedo mover y me muevo igual. Me preocupa que hay mucha sangre en los pulmones. Están saturando bajo, al tener tantas fracturas en las costillas, respiro poquito para que no me duela el tórax”, había dicho en su momento a través de un audio enviado a Intrusos.

Además, había dado detalles del accidente: “Era una yegua nueva, no era mía, se asustó en una montonerita de caballos. Yo caí de espaldas y la cruz de ella cayó arriba de mi abdomen. La saqué muy barata, baratísima”.

En las últimas semanas había trascendido que el abogado y Barby Franco se habían separado. Sin embargo, al parecer se habrían reconciliado antes del accidente.