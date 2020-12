La Liga Venadense tendrá el mismo sistema de campeonato que se viene jugando

Este lunes por la noche se realizó en el gimnasio del club Centenario de Venado Tuerto, la Asamblea General Extraordinaria de la Liga Venadense de Fútbol, donde entre otros temas, se resolvió que los certámenes oficiales de la Primera ‘A’ y Primera ‘B’ estarán comenzando en el mes de febrero de 2021.

Esto si es que se puede jugar con público, algo que todavía desde el Gobierno provincial o nacional no está confirmado. Sin público en las canchas, no se juega.

De la Asamblea tomaron parte 31 de las 35 instituciones afiliadas, notándose solamente las ausencias de Racing Club de Teodelina, Independiente de Amenábar, Sacachispa FBC y Los Andes de San Eduardo.

El campeonato de la Primera ‘A’ se iniciará el 28 de febrero. En la máxima categoría había dos propuestas de torneo, y los asambleístas decidieron que se siga jugando de la misma manera que en estos últimos tiempos, con el cambio de que ahora, en vez de siete equipos clasificados a play off, serán ocho. Es decir que el primero de la fase regular ya no clasificará directamente a semifinales, sino que deberá jugar cuartos de final con el octavo clasificado.

La otra propuesta, presentada en su momento por Jorge Newbery, era jugar un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, donde los cuatro primeros se clasificaban a semifinales y los ganadores a la final. Si había dos campeones distintos en cada torneo, se disputaría una gran final. Y además, se llevaría una tabla general de puntos para determinar las Promociones y los Descensos.

No fue necesaria una votación para decidir qué torneo jugar porque la Liga hizo un testeo previo a la Asamblea y los clubes optaron por seguir jugando el torneo ‘tradicional’ por los próximos 5 años.

Mientras que el torneo de la Primera ‘B’ comenzará una semana antes, el 21 de febrero, y se jugará bajo la misma modalidad que en los últimos años, incluso se respetarán las mismas zonas del certamen que se tendrían que haber jugado durante el 2020.

Es decir que en la Zona 1 estarán Sportivo Avellaneda, Defensores Talleres, Sportivo Rivadavia y Ciudad Nueva de Venado Tuerto; Sportivo Ben Hur y Matienzo de Rufino; Independiente de Amenábar; Los Andes de San Eduardo; Sportivo Sancti Spíritu y Sarmiento de Maggiolo.

En tanto que en la Zona 2 lo harán Centenario, Central Argentino y Sacachispa FBC de Venado Tuerto; Independiente de Villa Cañás; Deportivo Chapuy; Náutico Melincué; San Martín de Chovet; Nueva Era y Sportivo de María Teresa.

Los fixtures de ambas divisionales se estarán conformando en los próximos días.

Mientras que los torneos de Infantiles, Divisiones Inferiores y Fútbol Femenino se jugarán de la misma manera que estaban estipulados para el 2020, y las fechas de inicio se definirán en el mes de febrero del año próximo.

Otra de las novedades de la Asamblea se dio con la amnistía general que otorgó el Tribunal de Disciplina para todos los jugadores que se encontraban suspendidos.

Informe de Leandro G. Palomieri (Súper Deportivo -Radio Jota).