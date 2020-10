Elecciones en Bolivia: suspenden el conteo preliminar y el candidato de Evo denuncia irregularidades

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció que no utilizará el sistema de resultados preliminares para el conteo de votos para no generar “incertidumbre” en la población y solo se trabajará con datos oficiales. El resultado de los comicios, donde Luis Arce del Movimiento al Socialismo (MAS) es el candidato favorito, no se conocerá durante la noche del domingo. Evo Morales criticó la decisión.

El presidente del TSE, Salvador Romero, informó que «por responsabilidad con el país» se decidió no utilizar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), ya que no desean generar incertidumbre en los bolivianos en un «clima de alta polarización».

«El domingo en la noche no vamos a tener el resultado oficial y final. Esto nos va a tomar algunas horas adicionales y es importante que la ciudadanía tenga paciencia porque el resultado va a ser confiable, (aunque) un poco más lento», afirmó Romero.

En las elecciones presidenciales del año pasado, hubo irregularidades con el conteo de votos. El escrutinio en centros mineros como los de Siglo XX, Llallagua y otros pueblos apartados de los centros urbanos donde está fortalecido el voto indígena, tuvo que ser revisado por el TSE luego de que grupos de choque convocados por opositores al gobierno de Morales intentaron impedir el conteo del voto campesino originario y desconocer los resultados.

Esta vez, Romero brindó una conferencia de prensa en La Paz y explicó que se buscaba un sistema de difusión de resultados preliminares que estén «cercanos» al resultado oficial, pero «cuando no existe la certeza y el volumen suficiente de información», es mejor retirar esa forma de conteo.

«De tal manera que tengamos certeza de que ese resultado será similar al definitivo, es preferible prescindir de los resultados preliminares», indicó Romero y destacó que de esta manera se «tendrá un resultado sin ápice de dudas».

Además, sostuvo que la población puede estar presente en el recuento de votos, puede fotografiar el acta elaborada por los jurados electorales, mientras que los delegados políticos pueden tener una copia y los resultados en el sistema de cómputo podrán ser verificables acta por acta, incluyendo la fotografía del acta y la transcripción de los resultados.

«El objetivo del Tribunal Supremo Electoral es tener un cómputo que sea seguro para toda la ciudadanía, seguro para las organizaciones políticas en competencia y que los resultados sean confiables», señaló el presidente del órgano electoral.

Las reacciones frente a la decisión

Evo Morales criticó la decisión del TSE a través de su cuenta de Twitter: «Es altamente preocupante que el @TSEBolivia decida suspender el sistema Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) a horas de elecciones. Esta decisión de última hora despierta dudas sobre sus intenciones».