Salta: le pidieron a una concejala que se “tape un poco” durante una sesión virtual

Durante una reunión que tuvo lugar antes de una sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, tuvo lugar un curioso pedido que involucra a dos concejales mujeres y la concejala e influencer fit, Cande Correa.

Según informo Aries Online, los concejales le pidieron que para la sesión vaya más “tapada”.

“Me pidieron que me ponga un saquito, me tape o me cambie de vestimenta”, dijo la joven, quien a pesar de haber asumido un cargo en el gris Concejo salteño, no dejó de vestirse como siempre, colorida, llamativa y sensual.

“Una puede vestirse como quiera y eso no califica la tarea de concejal”, expresó Correa, recalcando que se “escandalizan” por la forma de vestir y “no por las mentiras que hay en la política”.

Según trascendió, el Presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile cortó la conversación señalando que estaba fuera de lugar el pedido.