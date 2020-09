Clarín admite que Aníbal Fernández no era "la Morsa"

El artículo cuenta sobre un operativo que involucra a un ex agente de la SIDE, a un ex Titanes en el Ring y a la DEA.



En plena campaña electoral de 2015, los medios hegemónicos de la mano de Jorge Lanata instalaron que el entonces candidato Aníbal Fernández estaba involucrado en el “Triple Crimen de General Rodríguez” bajo el apodo de “la Morsa”. Cinco años después, Clarín retrocede en sus acusaciones y publica una nota de “un caso sorprendente” que involucra a un ex agente de la SIDE, a la DEA y al asesinato de los tres empresarios farmacéuticos. Muy al pasar, aclaran que finalmente Fernández no tenía nada que ver con el crimen.

El caso que relata Clarín es sobre el operativo “Flor de Acero” que involucra con 44 kilos de cocaína, espías y un ex Titanes en el Ring. El hecho ocurrió en 2003, pero 17 años después se llegó al juicio oral y se conoció que Julio César Pose, un ex agente de la SIDE, que tenía contactos con la DEA y un vínculo con el Triple Crimen de General Rodríguez.

Según relata el multimedio macrista, Pose trabajaba de forma “freelance” a comisión para la embajada de Estados Unidos, junto a Abraham "René" Tenenbaum, famoso en los '70 por su personaje de "El Campeón Israelí" en Titanes en el Ring.

El operativo "Flor de Acero" -hoy bajo la lupa del Tribunal Oral Federal N° 1 de Capital- se concretó el 31 de diciembre de 2003. Ese día Gendarmería Nacional detuvo a tres hombres que iban repartidos en un auto y en un taxi. Los emboscó en Avenida Figueroa Alcorta y Austria, a metros de la escultura "Floralis Genérica", esa obra gigante que ya es símbolo de Buenos Aires. Allí los revisaron y les secuestraron 44,2 kilogramos de cocaína, dispuestos en 51 paquetes. Las pericias revelarían luego que parte de la droga tenía apenas un 20% de pureza.

En el expediente consta que el 29 de diciembre el agente de la DEA Arthur Staples les informó a los gendarmes (por nota oficial) de cuándo y dónde llegaría la cocaína al corazón del barrio de Recoleta. Lo que no quedó escrito en ningún lado fue por qué la DEA sabía esto. Y es ahí donde entran los principales personajes de esta escandalosa historia. Casi de casualidad, Bonadío descubrió que con los supuestos "narcos" iba también el ex agente de la SIDE, Julio César Pose.

El espía pudo irse caminando de la escena y tranquilamente subirse el BMW color gris en el que estaba Staples y su chofer y principal colaborador, Abraham "René" Tenenbaum, ex Titanes en el Ring.

Según consigna Clarín, ahora el ex agente SIDE irá a juicio oral a cargo de los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrian Grünberg. Lo que se desprende de la investigación es que Julio César Pose armó el operativo con la DEA, comprando la cocaína en Salta. Cuando lo desafectaron de la SIDE continuó con trabajos muy oscuros. En ese punto, el multimedio menciona al pasar que Pose era amigo de las víctimas del Triple Crimen de General Rodriguez (Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina), ocurrido en agosto de 2008.

“Numerosas fuentes sostienen que Pose es ‘La Morsa’, apodo que se le atribuyó a Aníbal Fernández para incriminarlo en el tráfico de efedrina. Cuando finalmente declaró en la causa admitió su relación con el agente Staples, pero trató de que lo vieran como una especie de agente encubierto”, apunta en la nota Clarín.

Cinco años tarde, Clarín rectifica sus acusaciones y operaciones mediáticas contra un ex candidato. Cabe recordar que en ese año, Jorge Lanata montó una entrevista con uno de los principales acusados del Triple Crimen, Martín Lanatta, para que dijera ante cámara que Fernández era “la morsa”.