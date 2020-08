Sain presentó a la nueva jefa de la policía, aunque Sarnaglia dice que no renunció

En medio de rumores por la posible renuncia de Víctor Sarnaglia a la jefatura de la Policía Provincia, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, publicó una foto con «la Jefa de la policía» y dio por renunciado al actual jefe, que había pedido licencia y este viernes declaró en la fiscalía de Rosario en el marco de la causa que investiga el pago de coimas a funcionarios judiciales para proteger a empresarios del juego clandestino.

Sarnaglia brindó su declaración testimonial durante tres horas ante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos.

Voceros de Sain confirmaron este viernes la renuncia, a pedido del propio ministro. Los mismos aseguraron que ya trabajaba en su lugar la hasta ahora subjefa Emilce Chimenti.

«Trabajando con la Jefa de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Emilce Chimenti, en la conformación de los nuevos mandos superiores de nuestra institución policial», reforzó el propio Sain en las redes, con una foto de ambos.

«No se de dónde han sacado eso», expresó sin embargo Sarnaglia al ser consultado sobre su renuncia. Además, dijo que no vio el mensaje de Sain y añadió en Aire de Santa Fe: «El ministro es dueño de su Twitter y puede publicar lo que quiere».

La declaración

Este viernes, Sarnaglia declaró en la Fiscalía de Rosario ante Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. El ahora ex jefe de la Fuerza, había asegurado en audios que se filtraron que le «armaron una operación» y apuntó contra el ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Los fiscales negaron esta versión: «Esto no tiene nada que ver con una operación».

Sarnaglia apareció en la causa luego del allanamiento a la oficina de la secretaria de Leonardo Peiti, en la que se secuestró material que relacionarían coimas a un tal «Sarna» para que el funcionamiento de los casinos clandestinos sea pleno.

En este contexto, el ahora ex jefe había afirmado: “Sarna es Saín, ningún subalterno se anima a decirme así por el rango en mi carrera policial”.

“Estoy cansado, con los nervios a la miseria. Me arman una tremenda operación pegándome con algo en lo que no tengo nada que ver. Y yo tengo información de que me la armó Sain”, sentenció Sarnaglia en los audios, de los cuales no habló durante su declaración testimonial de este viernes.